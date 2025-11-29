Slušaj vest

Bela i Džejz su zajedno još od 2007. godine, ali nisu počeli sa svingerskim stilom prvih šest godina. Sada, nakon više od decenije eksperimentisanja par je otkrio šta je potrebno da bi to funkcionisalo.

I dok ideja da pustite svog partnera da ima seksualne susrete sa nekim drugim, a kamoli uživanje u toj perspektivi, možda nije za svakoga, ovi supružnici su veliki zagovornici toga. Zapravo, par toliko voli ovaj “pikantni” način života da su čak pokrenuli podkast u kojem pričaju o svemu vezanom za svingerskim životom i svojim iskustvima.

Bela i Džejz su redovni posetioci svingerskih krstarenja

1/7 Vidi galeriju Bela i Džejs - svingerska krstarenja Foto: printscreen/instagram/4ourplay.com

Ali, uprkos divljim i zabavnim trenucima koje su imali zahvaljujući "svingovanju", par prvi priznaje da ne može svako to podneti.

Prošlog meseca Bela se obratila pratiocima na društvenim mrežama i objasnila zašto neki ljudi jednostavno ne mogu da se snađu u tome.

“Svingerski stil nije uvek lako,” rekla je u viralnom klipu. "Potrebno je puno ranjivosti, iskrenosti i komunikacijskih veština da bi otvorena veza bila uspešna i zdrava. Nije za svakoga, i nije bolje ili gore od tradicionalnih struktura veza na koje smo navikli. Jednostavno je drugačije, i to je u redu!”

Bela i njen suprug Foto: printscreen/instagram/4ourplay.com

Bela kaže da oboje tačno znaju kako da uživaju u svojim “začinjenim” trenucima, a da ne naruše suštinu svoje veze. Sve se svodi na iskrenost, ranjivost i poštovanje granica drugih ljudi, objašnjava ona. Možda zvuči jednostavno, ali u praksi može biti teže, posebno kao par.

“Većina ljudi ima problem sa tim u normalnom, svakodnevnom životu i običnom zavođenju, pa ako imate problema sa tim, sving nije za vas,” rekla je.

Nakon više od decenije uživanja u svojim vanrednim aktivnostima, par je čak osnovao i svoj sajt posvećen svingovanju, ali su upozorili druge na pravila koja primenjuju da bi sve funkcionisalo. Za Belu i njenog muža, strogi su po pitanju nekoliko stvari, uključujući upotrebu zaštite i uvek boravak u istoj prostoriji.

Bela i Džejs Foto: printscreen/instagram/4ourplay.com

Par takođe vrhunske trenutke doživljava samo zajedno, ne ljubi nikoga iznad vrata, a komunikacija mora biti u grupnim čatovima bez privatnih razgovora.

I kako bi se smanjila ljubomora, Džejz je otkrio da strogo poštuju pravilo “jednaka pažnja”. To u osnovi znači da svi u grupi dobijaju istu količinu pažnje, tako da niko ne ostaje po strani.