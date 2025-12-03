Slušaj vest

Zaposleni jedne prodavnice alkoholnih pića u Virdžiniji doživeli su pravo iznenađenje kada su u subotu ujutru stigli na posao — u objektu ih je čekao neobičan “provalnik”. I to ne bilo kakav, već teško pijani rakun, koji je, prema svemu sudeći, odlučio da se počasti najjeftinijim pićima sa donje police.

“Maskirani bandit”, kako ga opisuje osoblje, pronađen je potpuno onesvešćen u toaletu, sklupčan između wc šolje i kante za otpatke, nakon što je sam sebi poslužio obilnu rundu žestine.

Kako je sve počelo: rakun probio plafon i krenuo u alkoholni pohod

Prema navodima radnika, prodavnica je bila zatvorena zbog Dana zahvalnosti, a incident se dogodio tokom noći između četvrtka i petka. Kada su zaposleni otvorili radnju, zatekli su razbijene flaše, lokve alkohola po podu i jasno vidljiv izbor “omiljenog pića” neobičnog gosta — škotskog viskija.

Službenica za kontrolu životinja, Samanta Martin, preuzela je “osumnjičenog” i odvela ga u lokalni centar za zaštitu životinja u okrugu Hanover, ali ne pre nego što je životinja potpuno otreznila.

Martin je objasnila da je rakun pao kroz ploču na plafonu, nakon čega je krenuo u, kako se izrazila, “potpuni alkoholni stampedo”.

Zbog mutne snimke sa sigurnosnih kamera, još uvek nije poznato koliko je tačno popio pre nego što je kolabirao u toaletu.

Oporavak bez posledica — osim možda mamurluka

Nakon nekoliko sati sna, životinja je pokazala da nema nikakve povrede, izuzev mogućeg mamurluka. Kada su stručnjaci potvrdili da mu ništa ne fali, rakun je vraćen u divljinu — sa, kako kažu, jedinstvenim iskustvom u CV-ju.

Prodavnica se našalila na društvenim mrežama, zahvalivši službi za zaštitu životinja na profesionalnosti i tome što su njihovom “posetiocu” obezbedili “treznu vožnju kući”.

Oficirka Martin je uz smeh prokomentarisala da je ovo “samo još jedan sasvim običan dan u životu kontrolora životinja”.

