Muškarac je optužen za krađu nakon što je, prema navodima policije, u prodavnici nakita na Novom Zelandu progutao privezak vredan 19.300 dolara.

U petak, 28. novembra, policija je pozvana u radnju u centru Oklanda oko 15:30, nakon prijave da je muškarac progutao Faberžeovo jaje koje je specijalno pravljeno u saradnji sa franšizom Džejms Bond.

Muškarac progutao privezak vredan 19.300 dolara Foto: C W Sellors Fine Jewellery & Luxury Watches/youtube

Muškarac star 32 godine ubrzo je uhapšen i nalazi se u pritvoru, navodi BBC.

„Tim za bezbednost u centru grada stigao je za samo nekoliko minuta i uhapsio muškarca unutar radnje“, rekao je u saopštenju Gre Anderson, komandant centralnog područja Oklanda.

Dodao je, prema ABC Newsu: „Prilikom hapšenja obavljen je medicinski pregled, a jedan policajac je zadužen da ga neprestano nadzire. Za sada, privezak još uvek nije pronađen.“

PEOPLE navodi da su kontaktirali Policiju Novog Zelanda i radnju iz koje je nakit nestao, ali odgovor nije stigao.

Dragoceni Faberžeov privezak

Prema opisu sa stranice juvelira, jaje sadrži 183 bela dijamanta i dva plava safira, a kada se otvori, otkriva oktupusa od 18-karatnog zlata.

Na predmetu se nalazi oznaka „007“, a ime je dobio po Bondovom filmu "Octopussy" iz 1983. godine.

Ručno izrađeni limitiran je na samo 50 numerisanih primeraka širom sveta i visok je 8,4 cm, napravljen od 18-karatnog žutog zlata i premazan bogatim zelenim emajlom, pažljivo odabranim da podseća na onaj korišćen na Faberžeovom jajetu prikazanom u filmu.

