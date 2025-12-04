Slušaj vest

Džesika Tajson, reporterka sa Novog Zelanda, doživela je izuzetno neobičan incident dok je snimala prilog u poslovnoj četvrti Oklenda. Dok je radila na terenu za emisiju "Te Ao with Moana", galeb joj se iznenada zaleteo u lice, izazivajući posekotinu i krvarenje oko njenog oka.

Reakcija koja je nasmejala pratioce

Iako je situacija bila bolna i šokantna, 32-godišnja novinarka reagovala je duhovito i zadržala humor. Dok je kamera još uvek snimala, galeb ju je udario u glavu, a Džesika je počela da psuje i rukama pokriva lice. Snimatelj je primetio povredu i brzo prokomentarisao: "S*anje, krvariš".

Dokazi incidenta

Džesika je kasnije na svom Instagram profilu podelila i fotografiju sa jasno vidljivim modricama i krvavim okom, uz komentar: "POV Samo pokušavam da radim svoj posao kada priroda ima druge planove." Njena objava izazvala je veliki broj reakcija i komentara.

Viralni efekat

Video je brzo postao viralan, prikupivši više od 200 hiljada pregleda i oko šest hiljada lajkova u samo nekoliko sati. Među komentarima, jedan je glasio: "Smemo li da se smejemo ili je prerano?" Na to je Džesika odgovorila: "Da, smejala sam se oko 10 minuta nakon što se dogodilo, hahaha."

Reporterku Džesiku Tajson uživo u programu napao galeb Foto: Printscreen/Instagram/jessicatyson08

I pored neočekivanog udarca i povrede, Džesika je uspela da zadrži vedar duh i svoj profesionalizam, a njen duhoviti pristup nesreći dodatno je oduševio pratioce na društvenim mrežama.

