Internet je promenio gotovo svaki aspekt naših života. Budući da toliko vremena provodimo pred ekranima, pružaoci sadržaja mogu iz našeg onlajn ponašanja saznati mnogo o nama, a krajem godine neke velike internet platforme vole da podele te navike sa korisnicima.

Ipak, za znatiželjne jedna kompanija sada je otkrila tri najpretraživanije vrste sadržaja za odrasle, kao i to u koje doba dana i nedelje ljudi najčešće gledaju ovu vrstu sadržaja, prenosi Unilad. U svom godišnjem izveštaju, etička kompanija za 18+ sadržaj Ersties objavila je da je najtraženija kategorija na njihovoj platformi u 2025. godini bila „anal“. Kompanija navodi da se korisnici najviše okreću scenama u kojima izvođači jasno razgovaraju o granicama, pripremi i signalima užitka, što ukazuje na veću potražnju za realističnim prikazima, a ne za intenzivnijim stilovima prisutnim na drugim platformama. Iza nje, na drugom i trećem mestu našli su se pojmovi „squirt“ i „threesome“.

ovaj sadržaj je najtraženiji Foto: Igor Stevanovic / Alamy / Profimedia

Kompanija je izvestila i o porastu interesovanja za teme koje su ranije bile tabu, opisujući „primetan rast pretraživanja razigranih i veoma specifičnih interesovanja“, uključujući sadržaj vezan uz stopala, kao i najlonke i čarape. U izveštaju su naveli i kada korisnici najviše konzumiraju njihov sadržaj.

Prema podacima, najviše „privatnog vremena“ korisnici imaju nedeljom i ponedeljkom, što sugeriše da mnogi gledaju takav sadržaj kako bi završili stresnu nedelju ili započeli novu.

Analiza je pokazala da većina korisnika 18+ sadržaj gleda između 21 sat i ponoći, što Ersties tumači kao deo korisničkih „rutina opuštanja nakon posla i večernjeg smirivanja“.

(Kurir.rs/Index)