Vreme božićnih žurki donosi i potencijalne neugodnosti koje mogu uticati na vašu karijeru. Jedan muškarac je podelio svoje iskustvo kao upozorenje drugima nakon što je zbog ponašanja na kancelarijskoj proslavi dobio pismenu opomenu od odeljenja za ljudske resurse.

Pedi Džobsman, kako ga je prozvao TikTok, ispričao je kako ga je jutro nakon božićne zabave 2023. godine, dok se borio sa teškim mamurlukom, dočekao oštro sročen imejl od HR-a. Video je da je pozvan na razgovor sa šefovima jer je, čini se, popio previše likera od jaja.

"Ponašanje na božićnoj zabavi"

U dopisu naslovljenom „ponašanje na božićnoj zabavi“ stajalo je:

"Kontaktiram vas iz HR odeljenja u vezi sa izveštajima o vašem ponašanju na našoj nedavnoj božićnoj zabavi. Ova su izveštavanja zabrinjavajuća i zahtevaju hitan razgovor. Molimo vas da prisustvujete obaveznom sastanku u ponedeljak u 9 sati ujutro u kancelariji. Svrha ovog sastanka je rasprava o dotičnom ponašanju i njegovim implikacijama prema politici naše kompanije. Ključno je da prisustvujete. Nepoštovanje može rezultirati daljim merama."

Ovo je, naravno, poslednja poruka koju želite primiti nakon večeri sa kolegama, posebno ako su vam se sećanja na događaj pomalo zamaglila.

Radoznali komentari pratitelja

Njegova objava ubrzo je privukla brojne komentare korisnika koji su želeli da saznaju šta je zapravo uradio.

"Reci nam šta si uradio", "Kako to da svi ne znaju da ne možete biti svoji na korporativnim zabavama", "Da li se tvoja osoba iz HR-a zove Karen", "Gotov si, brate", "Ja bih odmah dao otkaz da izbegnem razgovor", samo su neki od komentara.

Pismena opomena

Dobio poziv u HR nakon božićne žurke Foto: Printscreen/TikTok/paddyjobsman

Pedi je kasnije otkrio šta se dogodilo na sastanku. Iako je odlučio da zadrži detalje svog pijanstva za sebe, podelio je sadržaj poruke koju je dobio:

"Nakon našeg sastanka u vezi sa vašim ponašanjem na božićnoj zabavi, odlučili smo da vam izdamo pismenu opomenu. Ovo upozorenje biće pohranjeno u vašem ličnom dosijeu."

Iako mu je verovatno narušen ugled na poslu, Pedi je video opisao rečima: "Izvukao sam se živ!" Njegovi pratitelji su se složili: "Čoveče, ako si još uvek na platnoj listi nakon božićne zabave, dobro si prošao."

Njegova priča može da posluži kao podsetnik svima da ovog decembra paze na svoje ponašanje na kancelarijskim proslavama, jer i najmanja nepaznja može imati posledice.

