Baka na Fejsbuku objavila fotografije sa rođenja svog unuka, pa umalo završila u zatvoru: Ćerka je prijavila
Jedna baka iz Danske dobila je uslovnu zatvorsku kaznu nakon što je objavila fotografije porođaja svog unuka na društvenim mrežama, a njena zgranuta ćerka ju je prijavila policiji.
Fotografije, koje su se pojavile na Fejsbuku u novembru, prikazivale su ne samo novorođenče već i samu majku tokom porođaja. Majka je bila zapanjena kada je ugledala intimne slike s natpisom „Moj prvi unuk“ i nije očekivala da će te lične fotografije izaći iz porodilišta.
Prema izveštaju danske televizije TV 2, 50-godišnja baka bila je prisutna tokom porođaja i snimala je ceo događaj. Četiri fotografije koje su kasnije objavljene prikazivale su stomak njene ćerke tokom porođaja i bebu odmah nakon rođenja, sve bez pristanka majke.
Šokirana i uznemirena, majka je odmah tražila da se fotografije uklone, što je baka u početku i učinila. Međutim, kada je baka obaveštena da će protiv nje biti podignuta krivična prijava, ponovo je objavila iste fotografije na Fejsbuku.
Ćerka je potom podnela zvaničnu prijavu policiji zbog kršenja privatnosti.
Predmet je razmatran pred Okružnim sudom u Odenseu na ostrvu Fyn, a baka se nije pojavila na ročištu. Sud joj je izrekao kaznu zatvora od 14 dana, uslovno, što znači da neće ići u zatvor osim ako ponovo počini slično delo. Takođe je naloženo da svojoj ćerki isplati 10.000 danskih kruna (oko 1.150 funti / 1.200 evra) kao nadoknadu za pretrpljeni stres.
Ovaj slučaj podseća na presudu iz 2020. godine u Holandiji, kada je baka bila naložena da obriše fotografije svoje dece koje je objavila na Fejsbuku bez pristanka roditelja. Sud je tada odlučio da slučaj podleže evropskoj regulativi o zaštiti podataka (GDPR).
Iako GDPR ne važi za „isključivo ličnu ili kućnu obradu podataka“, izuzetak nije primenjen u ovom slučaju jer su fotografije objavljene na društvenim mrežama i bile dostupne široj publici.
(Kurir.rs/DailyMail)