Najugledniji hoteli, nekada namenjeni isključivo bogatim, slavnim ličnostima, članovima kraljevskih porodica i pripadnicima visokog društva, danas se suočavaju sa sasvim novom grupom gostiju koji značajno utiču na atmosferu luksuznog ugostiteljstva, piše "Dejli Mejl".

Uticaj društvenih mreža na luksuznu industriju

Društvene mreže dramatično su promenile svet vrhunskih hotela. Na njihove recepcije sada pristižu influenseri – od rijaliti ličnosti do kreatora sa platformi poput OnlyFans-a koji često borave besplatno u zamenu za objave na mrežama. Njihov glavni motiv je pronalazak što glamuroznijih i fotogeničnijih lokacija za kreiranje sadržaja koji će privući pratioce i stvoriti privid raskošnog života.

Ponašanjem narušavaju ugled hotela

Mnogi od njih satima poziraju u restoranima sa Mišlenovom zvezdicom, penju se po raskošnim stepenicama u izazovnim haljinama ili organizuju kasnonoćna kupanja u hotelskim bazenima. Ovakvi gosti često dolaze sa pratnjom i izraženim egom, koristeći luksuzni ambijent kao scenografiju za svoje profile, dok tradicionalni gosti to posmatraju sa čuđenjem, neretko i nelagodom.

Osoblje u renomiranim hotelima širom sveta upozorava da je situacija postala toliko ekstremna da strahuju kako bi ugled građen decenijama mogao biti ugrožen ako se trend maničnog snimanja nastavi.

Nemoguće ih je izbeći

Kolumnistkinja "Dejli Mejla", Nedin Doris, nedavno je opisala kako je elitnu prazničnu zabavu preplavila grupa influensera, svi sa telefonima spremnim da zabeleže svaki trenutak. Navela je da su se zvani društvenih mreža neprirodno nameštale, pravile grimase, pričale u male krznene mikrofone i ponašale se kao da su one glavne zvezde događaja – bez obzira na okruženje.

Njeno iskustvo, međutim, nije usamljeno. U skoro svakom luksuznom hotelu danas moguće je naleteti na scenu snimanja, rasvetu, prstenasta svetla i improvizovane foto-sesije postavljene usred zajedničkih prostora.

Ponašaju se kao da imaju poseban status

Najpoznatiji svetski hoteli – u velikim gradovima, odmaralištima i istorijskim zdanjima – postali su mete za influensere. Njihovi raskošni enterijeri, restorani, biblioteke i spa centri pretvoreni su u kulise koje se stalno ponavljaju na Instagramu i TikToku.

Zaposleni ističu da, iako neki influenseri zaista donose vidljivost i imaju vredne profile, njihovo ponašanje često ne odgovara standardima luksuznih hotela. Jedan radnik je objasnio da sve više njih nastupa kao da su povlašćeni samo zato što imaju veliki broj pratilaca.

"Naravno da nikome ne možemo zabraniti dolazak, niti želimo, ali bilo bi lepo da se ponašaju primerenije i da bar povremeno spuste telefone. Meni to menja atmosferu hotela."

Potraga za savršenom fotografijom

Ovaj fenomen rasprostranjen je u skoro svakom svetskom centru luksuznog turizma. Mnogi influenseri objavljuju glamurozne fotografije sa mramornih šankova, raskošnih stepenica, iz sređenih apartmana ili hotelskih vrtova, stvarajući sliku života koji se zapravo svodi na sate poziranja, a ne na autentično iskustvo boravka.

Neki se pojavljuju u donjem vešu na hotelskim krevetima, poziraju sa tanjirima kamenica, oslovljavaju hotele kao stare prijatelje ili prave "tematske" objave koje neretko prelaze granice dobrog ukusa. Čak su i kućni ljubimci – takozvani "dogfluenseri" – postali deo ove kulture, snimani kako "ručaju" na lepim sofama luksuznih hotela.

Stvarnost ili samo iluzija luksuza?

Često se postavlja pitanje koliko su sami hoteli saučesnici u stvaranju ovog talasa sadržaja. Ljudi iz industrije tvrde da mnogi influenseri uopšte ne borave u hotelu – samo uđu, naprave nekoliko fotografija i odu, kreirajući utisak luksuznog života koji zapravo ne vode.

Jedan insajder ispričao je kako je posmatrao influenserku koja je, u pratnji dva asistenta, sedela u hotelskom baru, ne poručujući ništa i ne komunicirajući ni sa kim – osim što je sat vremena pozirala za savršenu sliku. Rekao je: "Pitao sam se – kako smo došli do ovoga?"

Ipak, naglašava da nisu svi isti. Postoje kreatori koji rade ozbiljno, koji ulažu vreme, trud i kreativnost, prave osmišljene sadržaje, zanimljive i informativne videe i imaju profesionalne timove.

Kako je rekao: "To je ogroman posao, mnogo veći od onoga što radi žena koja stoji na stepeništu u Ricu i vuče za sobom jadnog Instagram muža da je fotografiše."

