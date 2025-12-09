Slušaj vest

U jednom neboderu u kineskom Guangdungu nedavno se odigrala scena koja je ostavila prolaznike bez daha. Žena je visila sa balkona na desetom spratu, očajnički pokušavajući da se održi dok su šokirani posmatrači gledali šta se dešava, kako iz stanova tako i sa ulice. Nekoliko minuta borila se da preživi, dok je svaka sekunda izgledala kao da bi mogla biti poslednja.

Haos u stanu ljubavnika

Sve je počelo kada se u stanu njenog ljubavnika iznenada stvorila nepredviđena situacija. Njegova supruga vratila se ranije nego što je očekivao, pa je muškarac, u potpunoj panici, gurnuo ljubavnicu na balkon, pokušavajući da je sakrije. Ostavljena bez izlaza, žena se odlučila na krajnje rizičan pokušaj bekstva.

Sa telefonom u ruci, počela je da se spušta niz oluke i uske prozorske daske prema nižim spratovima. Niz vodovodnu cev uspela je da se spusti do prozora jednog komšije, gde je kucala tražeći spas. Srećom, osoba iz tog stana otvorila joj je vrata i omogućila joj da izađe iz opasne situacije živa. Na snimku koji je kružio internetom mogao se na početku videti i muškarac iz stana, ali je ubrzo nestao iz kadra, verovatno zauzet razgovorom sa suprugom.

Reakcije posmatrača i upozorenja

Ljudi koji su pratili događaj u realnom vremenu bili su u neverici dok se žena premeštala sa jednog dela fasade na drugi. Komentatori na internetu upozoravali su na to koliko je kretanje po zgradi opasno, posebno na takvoj visini i uz minimalnu mogućnost da se čovek pridržava za nešto stabilno. Snimak je izazvao ogromnu pažnju, a mnogi su naglasili da će identitet učesnika u incidentu verovatno vrlo brzo postati javan zbog viralnog širenja videa.

Podsećanje na raniju tragediju

Ljubavnica iz Kine visi pokušala da pobegne preko balkona na 10. spratu Foto: printscreen/youtube/TheSun

Ovaj događaj mnoge je podsetio na nedavnu nesreću u Velikoj Britaniji. Tokom manifestacije Big Weekender u Batlinsu, 29-godišnji Bartoš Urbanijak stradao je nakon što je pao pokušavajući da pređe sa jednog balkona na drugi. Prema izjavama svedoka, u trenutku pada bio je pod dejstvom alkohola. Pripravnica medicinske sestre pokušala je da ga reanimira dok nije stigao vazdušni medicinski tim, ali je Urbanijak, uprkos naporima lekara, preminuo dva dana kasnije u bolnici Queen’s Medical Centre u Notingemu.

Opomena o rizicima u visokoj gradnji

Ovi slučajevi ponovno skreću pažnju na to koliko brzo panične reakcije i nepromišljeni pokušaji bekstva mogu dovesti do ozbiljnih, često smrtonosnih posledica. Visoke zgrade nose sopstvene opasnosti, a svaki nepažljiv ili impulzivan potez može se završiti tragedijom.

