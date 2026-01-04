Slušaj vest

Ono što je za jednu studentkinju počelo kao povremeni način da popravi budžet, vremenom se pretvorilo u izuzetno profitabilan posao od kojeg danas mesečno može da zaradi i do 2 miliona dinara. Ipak, kada ljudi saznaju šta radi i vide kako izgleda njen radni dan, mnogima postane muka.

Kako je Šarlot Bosanket izgradila posao vredan hiljade evra

Šarlot Bosanket pronašla je način da mesečno zaradi i do 6.000 evra (oko 700.000 dinara), a nedeljno čak 2.350 evra, odnosno oko 275.000 dinara. Dok je studirala, počela je da čisti stanove kako bi se finansijski osamostalila, ali je ubrzo shvatila da joj transformisanje zapuštenih prostora predstavlja posebno zadovoljstvo.

Tako je nastao njen biznis "Care Cleaning Services" u Sidneju, koji se fokusira na najteže oblike čišćenja – domove ljudi koji imaju ekstremnu sklonost ka gomilanju stvari, tzv. hoarding. Ono što je u početku bilo šokantno iskustvo, postalo je osnova uspešne firme u kojoj danas zapošljava devetoro ljudi.

Visoka zarada, ali i fizički i psihički zahtevni zadaci

Zbog složenosti posla, Šarlot naplaćuje od oko 3.100 do 12.300 evra (360.000 do 1.440.000 dinara) po angažmanu.Čišćenje takvih prostora zahteva sate napornog rada, suočavanje sa tonama otpada, jakim mirisima, pa čak i mrtvim glodarima. Posao obavlja uz zaštitne rukavice, maske i posebna hemijska sredstva.

Na TikToku je podelila da joj, nakon isplate plata zaposlenima i pokrivanja svih troškova, mesečno ostane više od 17.000 evra, što je oko 2 miliona dinara.

"Iako deluje kao mnogo novca, volim da investiram deo u biznis. Takođe, štedim za kupovinu svog doma", objašnjava Šarlot.

Posao koji je prljav, ali za nju – terapeutski

Šarlot ističe da je važno imati razumevanja za ljude čije kuće izgledaju zapušteno.

"Ne treba odmah donositi zaključke o tome zašto je nečiji dom u takvom stanju. Mentalno zdravlje igra veliku ulogu u tome, pa pre nego što komentarišete, razmislite o onome što kažete", naglašava ona.

Osim komercijalnih angažmana, ponekad nudi usluge po nižim cenama ili potpuno besplatno, kako bi pomogla onima koji su zapali u teške životne okolnosti.

"Biti u mogućnosti da pomognem ljudima koji misle da nema izlaza, najbolji je osećaj na svetu", kaže Šarlot.

Uprkos tome što se bavi jednim od najprljavijih poslova koje možete zamisliti, Šarlot ne odstupa od svog jednostavnog pravila: "Što je prljaviji posao, to je bolji", zaključuje ona.

