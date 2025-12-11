"Policija nije mogla da shvati da je orgijala sa 17 muškaraca": Otkriveni detalji skandala glumice za odrasle
Glumica za odrasle Boni Blu našla se u ozbiljnim problemima nakon što je na Baliju uhapšena zbog sumnje da je učestvovala u snimanju pornografskog sadržaja — aktivnosti koje su u Indoneziji strogo zabranjene i kažnjive višegodišnjim zatvorskim kaznama.
Uhapšena sa grupom turista tokom istrage o „BangBus“ turi
Policija je prošle nedelje privela Boni Blu i još 17 muškaraca, turista starih između 19 i 40 godina, u okviru istrage o navodnoj „BangBus“ turi, za koju se veruje da je realizovana na Baliju. Upravo ta tura dovela ju je u sukob sa lokalnim zakonima.
U okviru istrage zaplenjeni su:
- 19 kostima sa natpisom „School Bonnie Blue“,
- lubrikanti,
- kondomi,
- vijagre,
- kao i kombi koji je navodno korišćen za snimanje.
Svedok tvrdi da je prijavio Boni Blu: „Policija nije shvatala šta se dešava“
Jedna osoba, koja tvrdi da je upravo ona prijavila Boni Blu policiji, ispričala je za News.au da su policajci u početku teško razumeli situaciju.
„Policija u početku nije mogla da shvati šta se zapravo događa. Morali smo da im objasnimo da je tu skoro 20 muškaraca i Blu. Jednostavno im nije bilo jasno“, rekao je izvor.
Navodi i da su policajci tek nakon dodatnog objašnjenja postali svesni ozbiljnosti situacije.
„Kad smo im rekli da vozi ‘gang bang bus’, da se hvalila odnosima sa Schoolies — tinejdžerima od 17 i 18 godina u Australiji — i da će snimci završiti online, potvrdili su da je ta aktivnost protivzakonita“, objašnjava.
Nakon toga, policija je navodno poslala tajne agente i uhapsila celu grupu.
Zašto je odlučila da je prijavi?
Anonimni izvor tvrdi da policija nije reagovala zbog moralne osude, već zbog reputacije Balija:
„Ovo nije sadržaj koji želimo da se povezuje sa našom državom. Lokalna zajednica to ne može da prihvati.“
Podseća i da je na Baliju:
- snimanje 18+ sadržaja zabranjeno,
- rad bez dozvole ilegalan,
- a javno snimanje eksplicitnih scena društveno neprihvatljivo.
„Ono što ljudi rade u svoja četiri zida je njihova stvar, ali stvarati javni spektakl i promovisati ga širom sveta kao ‘Bonnie Blue’s Gang Bang s Balija’ — to je previše. Zato sam pozvala policiju“, zaključuje.
