Vijena Vurstel(25)iz Španije zavisnik je od filera za usne. Potrošila je na tretmane na desetine hiljada evra i izgledom šokirala sve oko sebe, ali to nije sve – sada je kritikuju da je loša majka.

Vijena Vurstel ima najveće usne na svetu. Tako je bar rekla u emisiji "Hooked On The Look". Influenserka je sa kozmetičkim (i ostalim) procedurama počela sa samo 18 godina, a sada njeno telo ima "više plastike nego masti", citira "The Sun" jednog komentatora.

"Otkako sam dobila bebu, trolovi ne prestaju da me upoređuju sa čudovištem Frankenštajnom", žali se Vijena, koja je do danas, prema sopstvenom priznanju, na filere za usne potrošila oko 42 hiljade evra.

U razgovoru za emisiju "Love Don't Judge", Vijena Vurstel, koja je nekad bila muško, otkrila je koliko joj se život promenio otkako je sa partnerkom Džesi pre tri meseca dobila dete. "Mrzitelji su ljuti što smo sada roditelji", veruje.

Maltretiranje i osude na internetu bili su njena svakodnevica i ranije, a sada se problem pogoršao. Jer, na udaru je, kaže, i nedužna beba.

Vijena je u poslednjih pet godina potrošila oko 175.000 dolara na plastične operacije, a još 50.000 koštalo je povećanje usana. Ne računajući avionske karte, pošto je donedavno svake druge nedelje letela iz Majorke, gde živi, u Frankfurt, gde se obavljaju tretmani.

Uprkos negativnim komentarima, tvrdi da ljudi nemaju pojma koliko su ona i Džesi dobri roditelji. "Beba je trenutno najvažniji segment mog života, ali važne su mi i plastične operacije. Mislim da to može sasvim lepo da ide ruku pod ruku".

Međutim, njen (groteskni) izgled mnogima se ne dopada i ne ustručavaju se da to i javno stave do znanja. Tako se ispod jednog klipa na Jutjubu nižu brojne osude: "Osoba koja joj radi usne treba da bude uhapšena", "Usta zauzimaju pola lica. Kada priča, ne možete da je razumete, odustao sam posle 10 sekundi", "Daleko je to od bilo čega privlačnog", "Frankenštajn sada ima bebu mumiju", "Ovo je ludilo, jadno to dete..."

Ipak, nađe se i poneki pozitivan komentar: "Zašto su ljudi skloni tolikom osuđivanju? Njen novac, njene usne. I to nema uticaja ni na čiji život, osim na njen. Tačka."

