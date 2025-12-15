Slušaj vest

Meri Magdalena, popularna influenserka poznata po ekstremnim estetskim zahvatima,pronađena je mrtvaprošle nedelje u Tajlandu. Prema izveštajima, navodno je preminula nakon pada sa balkona devetog sprata hotela. Od tada planeta ne prestaje da bruji o stradaloj devojci raskošnih oblina.

Pravo ime Meri Magdalene bilo je Denis Ivon Harvis Gongora (33). Prvu estetsku intervenciju imala je sa 21 godinom, a tokom godina je potpuno transformisala svoj izgled u pokušaju da postane ono što je opisivala kao „mutantska hibridna apokaliptična vanzemaljska boginja“.

Ekstremne transformacije i tetovaže

Pogledajte fotografije starlete koja je šokirala svet:

Meri je prekrila svoje telo brojnim tetovažama, uključujući i tzv. blackout tattoo, a njen dramatični izgled izazivao je pomešana osećanja kod pratilaca. Dok su neki muškarci bili očarani njenom pojavom, drugi su bili šokirani slikama koje prikazuju kako je izgledala pre operacija – sa dugom plavom kosom, prirodnim usnama i netetoviranim licem.

Kako je Meri napredovala sa procedurama, bila je primorana da operacije obavlja u drugim zemljama jer ekstremni zahvati više nisu mogli da joj budu izvedeni u Sjedinjenim Državama. Neke intervencije završile su sa ozbiljnim komplikacijama po njeno zdravlje.

Najkontroverznija operacija i posledice

Jedna od najekstremnijih operacija, koju je Meri opisala, bila je intervencija na vagini koju je sama dizajnirala kako bi „imala najdeblju na svetu“. Tokom zahvata, skoro je izgubila život i morala je da primi dve transfuzije krvi.

Pored toga, izazvala je veliku pažnju tetoviranjem očne jabučice u neon-zelenu boju, što je dovelo do komplikacija – višak tinte počeo je da curi i skuplja se u uglu oka, bojeći okolnu kožu, što se i dalje primećuje na njenim nedavnim snimcima na Instagramu.

Aktivnost na društvenim mrežama

Pogledajte njene starije fotografije:

Ipak, u jednom od videa koji je trenutno viralan na mrežama, su stare fotografije Meri. Fotografije iz tog perioda prikazuju prirodno lepu, nežnu devojku pravilnih crta lica i skladne figure. Uprkos tome, Deniz je verovala da njeno telo mora stalno da se menja kako bi vredelo više.

Mnogi su iskomentarisali da je promena neverovatna i da su šokirani promenom i njenim novijim radovima.

