Otac i sin godinama jeli po restoranima, a nisu plaćali račune

Slušaj vest

Policija u francuskom gradu Tulonu stavila je tačku na višegodišnju seriju prevara koje su zajednički sprovodili otac i sin. Kako piše portal "Baku", ovaj dvojac je tokom tri godine uspeo da ošteti oko stotinu restorana, ostavljajući iza sebe neplaćene račune.

Nije bila glad, već obrazac ponašanja

Prema dostupnim informacijama, njihovo ponašanje nije bilo vođeno siromaštvom ili nuždom. Naprotiv, reč je o dobro osmišljenoj šemi i očiglednom bezobrazluku. U restoranima su se ponašali kao gosti sa istančanim ukusom – naručivali su kompletan obrok, od predjela do deserta, uz obaveznu bocu vina. Iznosi koje su ostavljali iza sebe najčešće su se kretali između 80 i 150 evra.

Otac i sin godinama jeli po restoranima, a nisu plaćali račune Foto: Alex Segre / Alamy / Profimedia

Uigran scenario za izbegavanje plaćanja

U trenutku kada bi stigao račun, započinjao je već poznat trik. Platna kartica bi "iznenada" prestala da funkcioniše, a otac bi uz uljudno izvinjenje objašnjavao da želi da plati, ali da ima tehničkih problema. Sin bi potom bio poslat do najbližeg bankomata, gde bi se ponovio isti scenario – kartica navodno ne radi.

Kao znak dobre namere, ostavljali bi ličnu kartu ili karticu zdravstvenog osiguranja kao garanciju, uz obećanje da će se ubrzo vratiti i izmiriti dug. Povratak se, međutim, nikada nije dogodio.

Pažljiv izbor restorana

Lokali koje su posećivali nisu birani nasumično. Otac je prethodno detaljno proučavao internet-recenzije, tražeći restorane poznate po gostoprimstvu i susretljivom osoblju. Upravo su ta ljubaznost i poverenje ugostitelja omogućavali da prevara uspe iznova.

Dokumenti kao potrošna roba

Otac i sin godinama jeli po restoranima, a nisu plaćali račune Foto: Erik Gonzalez / Alamy / Profimedia

Dodatni element prevare bio je i način na koji su rešavali problem "izgubljenih" dokumenata. Nakon svake takve epizode, otac bi prijavljivao krađu i vadio nove papire, čime je sebi omogućavao da isti scenario ponavlja u drugim restoranima.

Od glasina do hapšenja

Iako mnogi vlasnici restorana nisu odmah prijavljivali slučajeve, priče o neobičnom dvojcu počele su da kruže među ugostiteljima. Vremenom su informacije stigle i do policije, koja je pokrenula istragu. Posle višemesečnog rada, istražitelji su identifikovali i uhapsili oca i sina, čime je okončana njihova "gurmanska" prevarantska turneja. Ovoga puta, račun će morati da plate – pred sudom.

Pogledajte video: Žena besna jer joj je dete u restoranu upropastilo jaknu