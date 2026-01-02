Slušaj vest

Dok većina mladih traga za savršenim izgledom, jedan tinejdžer je taj trend shvatio doslovno – i okrenuo ga naglavačke. Njegov neobičan eksperiment doneo mu je ogroman broj pratilaca i viralnu popularnost na društvenim mrežama.

Ko je "The Crooked Man"?

Devetnaestogodišnji mladić, poznat na internetu pod nadimkom "The Crooked Man", privukao je pažnju snimcima iz teretane. Međutim, za razliku od tipičnih fitnes influensera koji promovišu savršenu simetriju i stroge režime ishrane, on je izabrao potpuno drugačiji pristup – trenira samo jednu polovinu tela.

U galeriji pogledajte fotografije fitnes influensera:

1/5 Vidi galeriju Fitnes influenser 182 trenirao samo jednu stranu tela Foto: Printscreen/Instagram/thecrookedman10

Šest meseci vežbanja jedne strane

Već pola godine fokus mu je isključivo na levoj strani tela. Levi trapez, biceps i noga prolaze kroz redovne treninge, dok je desna strana zapostavljena. Rezultat je drastična telesna nesrazmera koja je sada jasno vidljiva na snimcima koje objavljuje.

Promena je otišla toliko daleko da mu je trapezni mišić na levoj strani znatno izražen, zbog čega vrat deluje kao da je blago iskrivljen. On sam taj efekat opisuje kao "vizuelno minimiziranje".

Protest protiv "looksmaxinga"

Razlog za ovakav potez, barem prema njegovim rečima, leži u svojevrsnoj ironiji i kritici kulture "looksmaxinga" – trenda koji podstiče opsesivno unapređivanje fizičkog izgleda, a koji je popularan u pojedinim onlajn zajednicama i među ličnostima poput Endrua Tejta.

U jednom od video-snimaka objasnio je svoju logiku: "Svi ti snimci govore: "Radi ovo, radi ono. Izgledaćeš bolje, imaćeš više žena." A ja sam pomislio – ljudi stvarno imaju taj problem? Moj problem je suprotan. Dobijam previše pažnje. Treba mi suprotno rešenje, vizuelno minimiziranje".

Asimetrija kao rešenje

Njegov odgovor na taj "problem" je krajnje jednostavan – namerna telesna neskladnost.

"Radiš samo jedan zadatak i problem je rešen. I moram reći, stvarno deluje", dodao je.

Šala ili ozbiljan eksperiment?

Fitnes influenser 182 trenirao samo jednu stranu tela Foto: Printscreen/Instagram/thecrookedman10

I dalje nije sasvim jasno da li je u pitanju ozbiljan društveni komentar ili provokativna šala bez dubljeg plana. Ipak, nakon 182 dana jednostranog treninga, promene na njegovom telu su nesporne i, za mnoge posmatrače, prilično uznemirujuće.

Bilo da se radi o ironiji ili ekstremnom eksperimentu, jedno je sigurno – ovaj mladić je uspeo da privuče pažnju i natera internet da se zapita gde su granice fitnes trendova.

Pogledajte video: TikTok izazov 10.000 koraka dnevno