Grafička dizajnerka iz Viktorije u Australiji, Rubi Džejd (24), nedavno je detaljno pregledala svoj rodni list i naišla na potpuno neočekivanu grešku.

Na TikToku, pod korisničkim imenom @motionthiccness, podelila je svoje iznenađenje. U videu je priznala da dokument nije detaljno pogledala "nekih 15 godina", ali kada ga je konačno proučila, primetila je, kako je rekla, "ludu tipografsku grešku".

"Prvi put sam primetila grešku. Iznenađena sam što moja mama nije primetila", izjavila je Rubi za Newsweek.

Upoređivanje s bratom

Da bi ilustrovala problem, Rubi je prvo pokazala rodni list svog brata, na kojem je njegova težina navedena kao 3.65 kilograma. Zatim je prešla na svoj dokument i upitala pratioce: "Želi li neko da pogodi koji je moj?" aludirajući na podatke o svojoj težini.

Neverovatna greška

Ubrzo je otkrila da je njena težina na rodnom listu, iz potpuno nepoznatih razloga, navedena kao neverovatnih 2200 kilograma. Za poređenje, Ginisov svetski rekord za najtežu bebu postavljen je u januaru 1879. godine, kada je Ana Heining Bejts rodila dečaka težak 9.98 kilograma. Budući da Rubi nije bila naročito velika beba, njena reakcija na grešku bila je predvidljiva: "Bilo mi je smešno", rekla je. Toliko smešno da je odlučila podeliti snimak na TikToku.

Viralni video

Video je brzo postao viralan.

"Samo sam htela da pričam o tome. Ovde objavljujem samo kada želim, pokušavam proširiti svoj posao grafičkog dizajna na TikToku bez ikakvog uspeha. Nisam očekivala da će dobiti više pažnje od mojih drugih videa“, objasnila je Rubi.

Slične anegdote korisnika

Korisnici su se ubrzo uključili u diskusiju, deleći slične situacije. Jedan je komentarisao: "Moj otac se ceo život zvao Nijal... čak ga je i mama zvala Nijal. Kada smo sa 50 godina dobili njegov prvi pasoš, saznali smo da mu je zapravo ime Nil i sumnjamo da to ima veze sa njegovim jakim irskim naglaskom."

Drugi je dodao: "U jednom mom važnom dokumentu navodi se da sam rođen 1086. godine." Još jedan korisnik napisao je: "Stariji sam od svoje mame jer je njen datum rođenja pogrešan na rodnom listu."

