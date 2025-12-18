Slušaj vest

Plus-sajz influenserka Aleks Aspazija (31) izazvala je pravu pometnju tokom nedavne posete Parizu kada je sela u krilo Deda Mrazu, koji je pod njenom težinom od 171 kilograma gotovo kolabirao. Priča je postala viralna, a Aleks je priznala da prolaznici nisu mogli da prestanu da zure u njeno, kako kaže, "telo veličine kita".

Umalo koban susret za Deda Mraza

Ova influenserka, visoka 183 centimetra, poznata je po promovisanju pozitivnog odnosa prema telu i ponosno ističe svoje obline na društvenim mrežama. Ipak, susret sa Deda Mrazom u Francuskoj bio je posebno iskustvo.

"Ljudi su buljili u mene kao da sam luda. Potajno su me snimali svojim telefonima," izjavila je Aleks za Vots de Džem i dodala da joj je prišla jedna gospođa.

"Rekla mi je da imam fantastično telo, ali da ne pripadam Parizu jer se to ne smatra "pariskim" stilom. Ipak, dopalo joj se moje samopouzdanje."

Reakcije na društvenim mrežama

Dok je Aleks sedela u Dedinom krilu, prolaznici su je posmatrali s izrazima "zgražavanja".

"Mislim da se Francuzima nije dopala plus-sajz devojka na Deda Mrazu, lol", rekla je.

Komentari su ubrzo počeli da se nižu. Dok su jedni bili oduševljeni, drugi nisu bili tako blagi.

"Dedi se ipak dopadalo", "Mislim da Dedi ipak nije smetalo", "Dedi je Božić stigao ranije", "Jadni Deda će morati da menja kuk i kolena", samo su neki od komentara.

"Plus-sajz tela nisu norma u Evropi"

Aleks, koja inače živi u Majamiju, smatra da je burna reakcija posledica činjenice da plus-sajz tela nisu "norma" u Evropi.

"Standard lepote (ovde) je biti izuzetno mršav. Zato mislim da, kada vide visoku, plus-sajz ženu punu samopouzdanja koja nosi šta god želi, to deluje veoma vizuelno upečatljivo," objasnila je i opisala i različite reakcije s kojima se suočava:

"Primećujem da su neki ljudi radoznali i prilaze mi da se fotografišu. Dok me drugi potajno ismevaju, pokazuju prijateljima i smeju se. To je mešavina emocija i reakcija."

Aleks je poznata i po kritikama injekcija za mršavljenje poput Ozempika, ponosno ističući svoju "transformaciju bez Ozempika".

"Osećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe. Oslobođena sam u svom telu i izuzetno sam ponosna što sam potpuno prirodna," zaključila je.

