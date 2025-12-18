Slušaj vest

Izvršna direktorica za ljudske resurse Kristin Kabot konačno je progovorila o viralnom incidentu sa koncertom grupe Coldplay u Bostonu, gde je uhvaćena u intimnom zagrljaju sa svojim tadašnjim šefom, bivšim CEO-om Astronomera, Endijem Bajronom. Kabot tvrdi da između njih nije bilo seksualne veze.

Incident se dogodio 16. jula, kada su njih dvoje uhvaćeni u zagrljaju na masivnom džambotronu, što je odmah izazvalo pažnju publike. Pošto su shvatili da su snimljeni, brzo su se razdvojili i pokušali da se sakriju.

Kristin Kabot preuzima odgovornost

Kabot, 53, je prethodnih pet meseci ćutala o događaju, ali sada je u intervjuu za New York Times opisala incident kao jednokratnu grešku izazvanu alkoholom:

– Napravila sam lošu odluku. Popila sam nekoliko koktela High Noon, igrala i ponašala se neprikladno sa svojim šefom. I nije ništa manje ozbiljno zbog toga. Preuzela sam odgovornost i žrtvovala svoju karijeru – rekla je Kabot.

Dodala je da je zbog incidenta doživela osudu javnosti, kao i uvrede i pretnje – navodi da je primila više od 60 pretnji po život.

– Želim da moja deca znaju da svi možemo da napravimo greške, da ponekad ozbiljno pogrešimo. Ali to ne znači da neko sme da preti životom zbog tih grešaka – objasnila je.

Kristin Kabot, HR direktorka kompanije Astronome Foto: Printscreen/Linkedin

Šta se tačno dogodilo?

Pre koncertnog incidenta, Kabot priznaje da je imala slabost prema Bajronu i bila uzbuđena što će ga predstaviti prijateljima. Ipak, tvrdi da do te večeri nisu čak ni poljubili jedno drugo.

Tokom VIP sekcije koncerta, podelili su koktele od tekile, plesali i razmenili poljubac – što je, prema rečima Kabot, bio prvi i poslednji put. Kabot opisuje taj trenutak kao „klišej“ i priznaje da ga duboko žali.

Reakcija publike i muzičara

Incident je dodatno postao viralan kada je frontmen Coldplay-a Kris Martin komentarisao na koncertu:

– Ili su u aferi, ili su jako stidljivi – rekao je publici.

Bajron je, videvši sebe na džambotronu, navodno promrmljao:

U isto vreme, Kabotin tadašnji suprug Endru bio je na koncertu sa sopstvenim pratiocem. Par je bio u braku dve godine, ali je u trenutku incidenta već bio razdvojen.

