Kristin Kabot, bivša direktorka odeljenja za ljudske resurse, oštro je kritikovala Gvinet Paltrou zbog učestvovanja u reklami za kompaniju Astronomer, snimljenoj nakon što je Kabot uhvaćena u neprijatnom trenutku sa svojim oženjenim šefom. Kabot, čiji su privatni i poslovni život doživeli preokret nakon viralnog incidenta s takozvanom "kiss cam" na koncertu Coldplaya, nazvala je glumicu licemerkom.

"Kako se usuđuje?"

U nizu novih intervjua, Kabot se obrušila na Paltrou zbog njenog uključivanja u skandal koji je buknuo u julu, kada je snimljena u zagrljaju izvršnog direktora Astronomera, Endija Bajrona.

"Bila sam velika obožavateljka njene kompanije 'Goop' koja je, činilo se, bila posvećena osnaživanju žena", izjavila je Kabot za britanski The Times. "A onda je uradila ovo. Pomislila sam: 'Kako se usuđuje nakon svih kritika koje je dobila zbog 'svesnog razdvajanja'. Kakva licemerka'."

Kabot je u znak revolta bacila sve svoje Goop proizvode.

Reklama koja je prelila čašu

Nakon što je skandal gurnuo tehnološku kompaniju Astronomer u centar medijske pažnje, oni su odlučili da iskoriste trenutak. Angažovali su 53-godišnju Paltrou za reklamu objavljenu 25. jula.

"Angažovana sam na vrlo privremenoj osnovi da govorim u ime više od 300 zaposlenih Astronomera", govori Paltrou u videu koji je pregledan milionima puta. "Oduševljeni smo što toliko ljudi ima novootkriveno interesovanje za automatizaciju toka rada s podacima."

Izvor blizak glumici ranije je za People izjavio da je reklama "sastavljena vrlo brzo" nakon što je kompanija kontaktirala Paltrou. "Gvinet ima izuzetan smisao za humor i činilo joj se dovoljno smešnim da to uradi", rekao je tada izvor.

Kabot iznosi svoju stranu priče

U novim istupima, Kabot je naglasila kako želi da razjasni situaciju. Tvrdi da nije imala seksualnu aferu s Bajronom i da ga je poljubila samo te večeri na koncertu.

Dodala je kako je u to vreme već bila usred razvoda od supruga, dok je Bajron u međuvremenu viđen u javnosti sa svojom suprugom i venčanim prstenom.

