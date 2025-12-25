Sara je nedeljama gomilala odeću na stolici, a onda je njen otac okitio kao jelku

Slušaj vest

Genijalna ideja jednog oca da stolicu sa odećom pretvori u prazničnu atrakciju postala je viralni hit i nasmejala milione korisnika interneta. Sve je zabeležila 26-godišnja Sandra Emilije Leira iz Norveške, koja je na svom TikTok profilu objavila video sada već slavne "stolice za odeću" svoje sestre Sare. Na stolici se nedeljama gomilala odeća koja nikako nije pronalazila put do ormara.

Stolica kao božićna jelka

Nakon što je jedan član porodice u šali predložio da bi stolica trebalo da postane deo božićnih ukrasa, njihov 52-godišnji otac Jardar odlučio je da ideju sprovede u delo.

"Moj tata je krišom otišao u prodavnicu i kupio dodatne božićne ukrase. Kao šlag na tortu, pomoću 3D štampača odštampao je zvezdu za vrh. Kasnije, kada je sestra otišla na spavanje, dočekalo ju je iznenađenje ispred vrata," ispričala je Sandra za Newsweek.

Stolica, jedva vidljiva ispod gomile odeće, sada je ukrašena trakama, lampicama i zvezdom na vrhu. U opisu videa Sandra je napisala: "Tatin jezik ljubavi su pasivno-agresivni "uradi sam" projekti."

Reakcije na internetu

Sandrin video je brzo postao viralan na TikToku, sakupivši 1.3 miliona pregleda i više od 280.000 lajkova.

"O, stolice s odećom, o, stolice s odećom, kako su postojane gomile tvoje", "E, sad je sigurno neće pospremiti", "Mogu da ga zamislim kako se smeška dok je sve ovo postavljao", "Stavite i poklone ispod nje", "Iskreno, prelepo je", "Ovo je tata koji se prepustio trenutku - obožavam", samo su neki od komentara u nizu.

Pogledajte video: Kako ukrasiti malu jelku za Novu godinu?