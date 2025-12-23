Slušaj vest

Problemi sa komšijama mogu nastati i tamo gde se to najmanje očekuje. Dovoljna je buka, parkiranje na „pogrešnom“ mestu, ograda dvorišta ili različite životne navike da se i naizgled korektni odnosi pretvore u izvor svakodnevnog stresa. I dok većina ljudi teži mirnom suživotu, sitni nesporazumi često prerastu u otvorene sukobe koji narušavaju osećaj sigurnosti i udobnosti u sopstvenom domu.

Upravo to doživela je jedna žena, koja je svoje iskustvo podelila na Redditu, a njena priča ubrzo je postala viralna – naročito zbog načina na koji je odlučila da se „obračuna“ sa zakeraloškim komšijama.

Sve im je smetalo – od vrata do cveća

Kako je objasnila, ona živi sama u velikoj, renoviranoj viktorijanskoj kući, koju je uredila isključivo po sopstvenom ukusu. Međutim, dolazak novog komšijskog para preko puta njene kuće doneo je i niz problema.

– „Stariji par se ovog leta doselio preko puta mene i počeo da se ljuti bukvalno na sve što sam radila“, napisala je.

Komšijama su smetali klizni prozori koje je ugradila, boja ulaznih vrata im je bila „ružna“, a posebno ih je nerviralo cveće različitih boja koje je zasadila u dvorištu.

– „Imala sam utisak da ih zapravo najviše nervira to što sam mlada, sama žena koja živi sama u velikoj kući“, priznala je.

Situacija je postala još neprijatnija kada su je, kako kaže, otvoreno ispitivali kako može sebi da priušti takvu nekretninu sa samo jednim izvorom prihoda.

Ignorisala ih je – sve do Božića

Do praznika je, kaže, pokušavala da ignoriše njihove komentare i da ne ulazi u rasprave. Međutim, dolazak Božića bio je trenutak kada je sve eskaliralo.

– „Postavila sam novogodišnje lampice i nekoliko naduvanih ukrasa. Ništa ekstremno, ništa drugačije od onoga što rade i drugi u kraju“, napisala je.

Ali za komšije je to bilo previše.

– „Odmah su počeli da prigovaraju. Imala sam utisak da ih sam Božić lično vređa“, dodala je kroz humor.

Svaka žalba – još više lampica

Umesto da se povuče ili skine ukrase, odlučila je da uradi upravo suprotno.

– „Samo sam se nasmešila… i dodala još ukrasa“, priznala je.

I svaki put kada bi komšije ponovo došle da se žale – kuća bi dobila još lampica, još figura, još svetla.

– „U ovom trenutku, moja kuća se vidi s Marsa“, napisala je, što je izazvalo lavinu komentara i smeha među korisnicima Reddita.

Internet se prepoznao u njenoj priči

Njena objava otvorila je prostor i drugima da podele sopstvena iskustva sa problematičnim komšijama.

– „Kada sam se uselio, žena preko puta mi je rekla da je htela da kupi moju kuću, ali da joj je bila previše ružna. Rekao sam joj da sada može da je gleda ceo dan, svaki dan“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je podelio još bizarniji primer:

– „Dekoraterka mi je pričala da ju je klijent naterao da ofarba fasadu kuće u užasno jarko žutu. Kada ga je pitala da li je siguran, rekao je da mrzi komšije preko puta i da to radi samo da bi ih nervirao.“

Treći komentar bio je možda i najdirektniji:

– „Kada smo kupili kuću, komšija preko puta nam je poklonio knjigu ideja za spoljašnji izgled doma, sa obeleženim stranicama koje mu se sviđaju. U knjizi je poruka: ‘Zapamtite, ja moram ceo dan da gledam vašu kuću.’“

