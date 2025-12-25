Slušaj vest

Snimak koji se poslednjih dana širi društvenim mrežama istovremeno je nasmejao, ali i šokirao veliki broj korisnika. Na videu se vidi muškarac koji u očiglednoj panici iskače kroz prozor tuđeg stana i pokušava da pobegne što dalje i što brže.

Komšija sve zabeležio kamerom

Celu scenu snimio je komšija iz susedne zgrade, koji je uz objavljeni video kratko prokomentarisao: "Mislim da se komšinicin muž upravo vratio kući… Neko je upravo pobegao kroz prozor njene spavaće sobe. Nije to bio baš prijatan beg. Šta misliš, od koga je bežao?“

Bekstvo koje se loše završilo

Nakon dramatičnog skoka kroz prozor, muškarac nastavlja bekstvo preko krova susedne, niže zgrade. Međutim, njegova improvizovana avantura ubrzo se završava neslavno - zapinje za oluk i pada pravo u dvorište ispod. Snimak se u tom trenutku prekida, pa nije poznato da li je prilikom pada zadobio povrede.

Reakcije korisnika: briga i humor

Video je za kratko vreme prikupio na hiljade pregleda i komentara. Dok su se neki korisnici zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje, drugi su situaciju iskoristili za šalu i duhovite opaske. Među komentarima su se mogli pročitati i sledeći: "Nadam se da se vožnja isplatila", "Karma deluje na misteriozne načine", "Dajem mu osmicu za umetnički utisak", "Trči kao dete", "Parkur!", "Nadam se da je vredela", "Ovo će ga boleti svako jutro do kraja života".

