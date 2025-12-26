Slušaj vest

Opraštanje od preminulih članova porodice ili prijatelja, uvek nam pada teško, pogotovo u onim trenucima kada je sve još uvek sveže, od saznanja da ta osoba više nije među živima, sve do trenutka sahrane. Upravo u tom vremenskom roku o pokojniku svi pričaju, te se nekada tužni skup, pretvori u događaj na kome ljudi normalno pričaju ili se smeju nekim anegdotama iz prošlosti.

Jednu takvu situaciju, opisao je korisnik Reddita iz Srbije, nakon što je sa ostalim članovima foruma podelio informaciju da mu je deka preminuo. Podstaknut razgovorom sa rođakom i komšijom, on je pokušao da ohrabri i druge učesnike u konverzaciji da podele svoja iskustva sa bdenja.

"Ljudi, meni deda umro, i sedim sa čičom i komšijom na bdenju nad svećom i slušam priče iz dedinog života. Ako je neko voljan da baci neku zanimljivu priču koju je čuo na ovakvim dešavanjima", napisao je ovaj korisnik foruma Reddit.

Srbin ostao zaključan u kapeli sa pokojnikom zbog rakije

Ubrzo su ispod njegove objave krenule da se ređaju poruke saučešća, među kojima je ipak bilo i priča vezanih za njegovu temu.

"Neka baba kad mi umrla baba: "Ma nek ide po redu. Al mene nek preskoči!", opisao je drugi korisnik situaciju sa sahrane svoje bake.

Sledeći "reditor", dao je malo opširniji primer dešavanja sa sahrana u njegovom mestu, gde je prvo sve uveo u priču o tome kako on sam postupa u takvim situacijama, a onda je podelio i priču o lokalnom čoveku koji je voleo da popije, a koji je navodno, jednom prilikom, zbog te ljubavi, proveo noć zaključan u kapeli.

"Uvek kad stane neko pored sanduka, sačeka desetak sekundi i nešto kaže, jedan od hobija mi je praviti mentalne beleške o tome šta je sve izrečeno. Najčešće je to 'primite moje saučešće', '*uzdah* sada već odmara', 'neka vas Bog uteši u ovim teškim trenucima', 'neka mu / joj je laka zemlja' i tome slično.", naveo je on, da bi onda krenula priča o dogodovštini nesrećnog čoveka.

Zbog njega zabranjen alkohol u selu na sahranama

Naime, čitav događaj, kako je napisao, opisala mu je njegova tetka, a zbog onoga što se desilo, navodno je alkohol nakon toga zabranjen na sahranama.

"Pričala mi je tetka da je jednom na sahrani bio neki lokalni alkos koji je navodno sve poznavao, a dolazio je samo zbog rakije koja se posle služila. I pošto su mu već valjda dojadile te formalnosti, stao je onako klimavo pored sanduka i rekao samo 'štae čiko?' i zazviždeo i pokazao rukom kao kad ti automehaničar govori da je crkla lamela. Mislim da ne bih mogao da se suzdržim od smeha čak ni u toj situaciji.

Inače isti taj lik je prema lokalnom predanju jednom posle nečijeg bdenja popio previše rakije, otišao u WC u kapeli i tamo se onesvestio. Kad se sve završilo, niko nije proveravao da li je neko ostao u WC-u (a i što bi, nije to kafana, mada u slučaju tog lika k'o da je bila), ugasili su svuda svetla, zaključali i otišli kući. Sledećeg jutra kad su se vratili da pripreme sve za sahranu našli su tog lika, izbezumljenog jer je onako mortus u tami u kapeli nabasao na mrtvaca i napravio haos (navodno, čisto sumnjam da se to desilo, ali samo pričam kako sam čuo). I tako je od tad zabranjeno služiti rakiju kod nas u kapeli, može samo kafa, voda i sok", napisao je on.

Nesumnjivo, ovakva zbivanja su deo naše tradicije, te ponekad, porodici preminulog može malo da olakša situaciju u kojoj se nalazi. Naravno, pod uslovom da je sve izrečeno sa merom i ukusom, shodno mestu na kojem se okupljeni nalaze.

