Svingerka koja je pred TV kamerama imala intimne odnose u troje, otkrila je da je prebolela krah braka i da je započela novu vezu, ovog puta sa ženom.

Džes i Majk Miler zarađivali su vrtoglave sume svakog meseca kao jedan od najpoznatijih parova kreatora sadržaja za odrasle u zemlji. Njihovu ljubav prema svingovanju publika je imala priliku da vidi u emisiji Channel 4 – “Open House: The Great Sex Experiment” 2022. godine, gde su pred kamerama imali svoj prvi odnos u troje. Ipak, ranije ove godine objavili su da se razilaze nakon 11 godina braka.

Svingerski par se razveo nakon 11 godina Foto: Instagram

Javne prozivke nakon razvoda

Nakon raskida, bivši supružnici nisu štedeli reči jedno o drugom. Džesi je izjavila da je Majk vremenom postao „dosadan“ i „kontrolisan“, naročito kada je reč o finansijama, dok je Majk uzvratio porukom da oni koji ga napadaju na mrežama „ne znaju pravu istinu“ o razlozima njihovog razlaza.

Nova ljubav i novi početak

Ipak, čini se da je Jess brzo okrenula novu stranicu. Na društvenim mrežama počela je da se pojavljuje sa novom partnerkom, Karmelom.

Džes se pojavljuje u TikTok lajvovima na profilu svoje nove devojke, a Karmela je uoči Božića podelila i emotivnu objavu u kojoj je javno priznala ljubav.

Džesi Miler Foto: TikTok

„Pronašla sam te i sada sve ima smisla“, napisala je Karmela.

„Svi pogrešni koraci, lekcije, čekanja i slomljena srca – ništa nije bilo uzalud. Sve me je pripremalo za tebe.

Sa tobom… ljubav je mirna, sigurna i stvarna.“

Dodala je i da sa Džes nema „zbunjenosti“ ni „haosa“, već da je to „dvoje duša koje se svakog dana iznova biraju“.

„Ovako izgleda kada su i vreme i osoba pravi“, zaključila je.

Hejt na mrežama i povlačenje sa društvenih mreža

Iako su mnogi u komentarima poželeli paru sreću, Džes je priznala da je zbog ogromne količine hejta odlučila da se privremeno povuče sa društvenih mreža.

U TikTok lajvu na Karmelinoj stranici rekla je:

„Isključila sam sve društvene mreže. Dobijam previše mržnje u ovom trenutku. Nisam ni na Instagramu ni na TikToku moj dugačak jezik mi ne pomaže!“

Džesi Miler Foto: TikTok

Dodala je i da većina negativnih komentara dolazi od muškaraca, a ne žena.

Džes je priznala i da žali što je javno govorila o raskidu, jer je time, kako kaže, bivšem suprugu „dala previše moći“. Ipak, naglasila je da su ona i Majk „odavno prestali da se vole“.

„Ne bi trebalo da dobijaš toliko mržnje zbog toga“, napisao je jedan gledalac tokom lajva.

„Stvarno mi nije jasno zašto te ljudi napadaju“, dodao je drugi.

„Izgledaš mnogo srećnije“, glasio je još jedan komentar.

Foto: TikTok

Ipak, nisu svi bili blagonakloni

Naravno, bilo je i onih koji su kritikovali novu vezu.

„Ali ti stalno pričaš o njemu“, napisao je jedan korisnik.

„Na svakom lajvu mu pominješ ime – čudno je.“

Drugi je dodao:

„Pljuješ ga po podkastima, a onda kažeš da si krenula dalje za pet minuta. To nije u redu.“

„Baš si brzo prešla dalje“, zaključio je treći.