Zastrašujući trend, inspirisan serijom Stranger Things i njenim ozloglašenim negativcem Vecnom, preplavio je TikTok. Korisnici širom sveta snimaju se kako izvode uznemirujuće pokrete koji podsećaju na žrtve ovog čudovišta, uz pratnju poznate pesme iz pedesetih godina.

Ko je Vecna?

Za one koji nisu upoznati sa pričom, Vecna, koga tumači glumac Džejmi Kembel Bauer, predstavlja monstruozno biće iz Naopake strane (Upside Down). Prepoznatljiv je po zastrašujućem načinu na koji ubija svoje žrtve, dovodeći njihova tela u neprirodne i jezive položaje.

Mračna pozadina popularne pesme

TikTok korisnici su ovaj koncept povezali sa pesmom Mr. Sandman grupe The Chordettes. Iako je reč o staroj i naizgled bezazlenoj melodiji, ona se godinama koristi u horor filmovima kako bi se pojačao osećaj napetosti. Pesma se pojavljuje i tokom odjavne špice druge epizode pete sezone serije. Iako tekst pesme deluje nevin, ideja Sandmana koji dolazi u snovima dobija mnogo mračniji prizvuk kada se poveže sa likom Vecne.

Kako izgleda izazov?

U okviru ovog trenda, učesnici najčešće snimaju samo ruku koju savijaju pod neobičnim uglovima, stvarajući iluziju da ih je Vecna "preuzeo". Izazov je posebno popularan među osobama sa hipermobilnim zglobovima, dok neki idu i korak dalje i koriste celo telo kako bi što vernije dočarali ovaj uznemirujući efekat.

