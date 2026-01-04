Slušaj vest

Priča Dijane Montano (26) i njenog partnera Edgara (77), koji su u srećnoj vezi uprkos razlici od čak 51 godine privukla je ogromnu pažnju javnosti i izazvao buru reakcija na mrežama.

Iako su se suočili s brojnim kritikama – od onih koji njihovu vezu nazivaju „uznemirujućom“, do komentara punih podsmeha, zaljubljeni par ne dozvoljava da ih to pokoleba. Naprotiv, redovno dele nežne, pozitivne trenutke sa svojim pratiocima.

Posebno je zanimljivo to što je Djana otkrila da njeni roditelji danas podržavaju njen izbor, iako u početku nije bilo tako.

1/5 Vidi galeriju Dijana i Edgar Foto: diana_edgar7/tiktok

Roditelji su sumnjali, ali su promenili mišljenje

„Kada sam ga prvi put upoznala, moji roditelji nisu prihvatali tu vezu“, priznala je Dijana.

Međutim, sve se promenilo kada su čuli kako se Edgar ponaša prema njoj.

Njena majka ga je u međuvremenu upoznala i sada, kako Dijana kaže, „prihvata njihovu vezu“. Otac se još nije lično sreo s Edgarom, ali nema stroge predrasude.

„Dali su mi slobodu da sama donosim odluke. Moj tata mi veruje“, objasnila je ona.

On se prvi zaljubio

Prema Dijaninim rečima, Edgar je bio taj koji je prvi pokazao interesovanje, a romansa se vremenom prirodno razvila.

„Izabrao sam je zbog njene ličnosti. Uvek je srećna, uvek se smeje, njen osmeh me razoruža“, rekao je Edgar u jednom od videa.

Dodao je i:

„Ima predivno srce. Kada smo bili zajedno na Havajima, bio sam preplavljen njenom nežnošću. Izuzetno je pametna i mnogo je razmišljala o životu. Možemo da razgovaramo o apsolutno svakoj temi.“

Foto: diana_edgar7/tiktok

Nisam znala koliko ima godina

Dijana je otkrila da u početku nije znala Edgarove godine, jer ih on nije rado delio.

„Mislila sam da je stvarno zgodan. Izgledao je odlično za svoje godine“, priznala je.

Dodala je da je privlači njegov način života:

„Volim da istražujem život, nove stvari, a on je uglavnom uvek za to. Ne voli samo da sedi kod kuće.“

Za Dijanu je najvažnije to što je Edgar mentalno stimuliše:

„Volim ljude koji mi pokreću misli, a on to definitivno radi.“

Par je zajedno nešto više od godinu dana, a Dijana ističe da je Edgar izuzetno pažljiv, brižan i nesebičan. Iako mnogi pretpostavljaju suprotno, ona otkriva da je upravo ona ta koja troši više novca u vezi iako Edgar, između ostalog, poseduje i kolekciju luksuznih automobila, uključujući srebrni Porše.

Internet podeljen: osude i podrška

Njihova veza privukla je ogromnu pažnju, pojedini snimci imaju i više od 12 miliona pregleda.

Komentari su, očekivano, podeljeni:

„Da nema novca, ne bi bila tu“, napisao je jedan korisnik.

„Njihovi poljupci su neprijatni za gledanje“, tvrdio je drugi.

„Lepa unuka provodi vreme s dedom“, dodao je treći.

Ipak, mnogi su stali u njihovu odbranu:

„Zašto su ljudi toliko negativni? Oni su srećni. Godine su samo broj.“

„Ako upoznaš osobu s kojom se razumeš – probaj. Sreća je najvažnija“, poručio je još jedan korisnik.