Društvene mreže poslednjih dana bruje okonobarici koja je dobila neverovatnu napojnicu od 900 dolara, odnosno oko 800 evra, i to zbog krajnje neobičnog zahteva jednog gosta. Ceo događaj izazvao je lavinu komentara, pohvala, ali i polemika.

Obična narudžbina, neobičan rasplet

TikTokerka Skarlet Grin, koja se na platformi predstavlja pod imenom @rescarded, podelila je sa pratiocima šta joj se dogodilo 27. januara dok je radila u baru. Mušterija je naručila pet čaša piva i deset pilećih krilaca, uz malo bafalo sosa sa strane. Račun je iznosio 30.26 dolara, ali je usledio šok – gost je uz račun ostavio čak 900 dolara napojnice. Skarlet je sve potvrdila fotografijom fiskalnog računa koju je objavila na TikToku.

Veliki bakšiš uz neobičan zahtev

Razlog za toliku velikodušnost, prema Skarletinim rečima, bio je neobičan. Na selfiju koji je objavila pored slike računa, objasnila je da joj je mušterija rekla: "Vau, prelepa si, dozvoli mi da te fotografišem."

Na fotografiji se jasno vide njene pletenice i pramenovi kose, što je, kako tvrdi, bio glavni razlog zbog kojeg je gost želeo da je fotografiše.

Reakcije korisnika: od oduševljenja do neverice

Nakon objave, komentari su se nizali velikom brzinom. Skarlet je čak poručila mušteriji da slobodno ponovo svrati, dok su se korisnici utrkivali u reakcijama.

"Mislim da pet piva ima neke veze s tim", "Bukvalno bih se bacio na pod da mi se ovo ikada desilo", "Ovo mi je zagrejalo srce, kao uslužni radnik zaslužujete tu napojnicu 110 odsto", "Nemoguće! Molim Boga da mi se ovo dogodi", neki su od komentara u nizu na koje je Skarlet odgovorila jednostavno u drugom video-snimku.

Naime, kako je objasnila, na posao gotovo uvek dolazi sa pletenicama, jer, kako kaže, "stariji muškarci vole pletenice i malo južnjačkog naglaska više nego što bi trebalo". U pozadini videa čuje se i zvuk sa rečenicom: "Muškarci su glupi i ne poštujem ih."

Podeljena mišljenja

Dok su neki ovu situaciju doživeli kao simpatičnu i srećan splet okolnosti, drugi su izrazili nelagodu. Jedan korisnik je komentarisao: "Ovo je zaista zabrinjavajuće, ali nek devojka zarađuje".

Priča o Skarletinom bakšišu tako je postala još jedan primer kako svakodnevni trenutak iz ugostiteljskog posla može da preraste u viralnu temu i izazove raspravu širom interneta.

