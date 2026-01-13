Slušaj vest

Jedan od najneprijatnijih trenutaka ikada viđenih na koncertnoj bini dogodio se tokom nastupa popularnog australijskog fusion dua Bootleg Rascal, kada je prosidba pred publikom krenula potpuno pogrešnim tokom.

Bend je kasnije na društvenim mrežama podelio snimak incidenta koji je za kratko vreme postao viralan, a video su simbolično nazvali – „PDA gone wrong“.

Fan odlučio da zaprosi devojku pred svima – usledio hladan tuš

Foto: Printscreen/Instagram

Tokom nastupa, jedan vatreni obožavalac benda, obučen u belu majicu i sa kačketom okrenutim unazad, uzeo je mikrofon i obratio se publici:

– „Moja partnerka i ja smo došli da gledamo Bootleg Rascal pre dve, tri godine…“

Zatim je pozvao svoju devojku Džejmi da mu se pridruži na bini. Vidno nevoljno, ona je izašla pred publiku, obučena u crni top, dok je on nastavio da objašnjava koliko im bend znači i kako je smatrao da je baš taj trenutak pravi za veliku životnu odluku.

Kleknuo na koleno, ali pitanje nikada nije izgovorio

Foto: Printscreen/Instagram

U trenutku kada je muškarac počeo da kleči, Džejmi je panično pokušavala da ga povuče i spreči da nastavi. Sudbonosno pitanje „Hoćeš li se udati za mene?“ nikada nije ni stiglo da bude izgovoreno.

Devojka se okrenula i napustila binu, ostavljajući nesuđenog mladoženju da zbunjeno izusti samo jedno kratko: „Ne?“

Reakcije publike: „Bolno za gledanje“

Fanovi su se složili da je snimak gotovo nemoguće gledati bez nelagode:

„Boli koliko je neprijatno.“

„Da li smemo da se smejemo? Meni je baš žao.“

„Savršen način da se reklamira turneja.“

Video: Prosidba na koncertu Ace Pejovića