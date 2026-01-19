Slušaj vest

Većina ljudi je barem jednom doživela da u kupatilu, vešernici ili podrumu naiđe na pauka ili neki drugi insekt. Takvi "nepozvani gosti" u mnogim krajevima sveta smatraju se gotovo uobičajenom pojavom.

Ipak, snimak koji se poslednjih dana proširio društvenim mrežama, a potiče iz australijskog Kvinslenda, pokazuje da susreti u kući ponekad mogu biti znatno opasniji.

Snimak koji je uznemirio gledaoce

Video je prvi put emitovan u jutarnjem programu "Today" na televiziji Nine Channel i gotovo momentalno izazvao veliki broj reakcija publike.

Na snimku se vidi pletena korpa za veš, iz koje se iznenada pojavljuje – australijska smeđa zmija (Pseudonaja textilis). Njeno dugačko telo prelazi ivicu korpe, a u jednom trenutku deluje kao da pokušava da se izvuče iz prostorije, da bi zatim ponovo skliznula među odeću.

Reakcije na društvenim mrežama

Nakon emitovanja, usledili su brojni komentari gledalaca. Mnogi su upozoravali na ozbiljnost situacije, uz napomenu da ako se zmija već nalazi u kući, to može biti ozbiljna pretnja. Pojedini korisnici delili su i lična iskustva.

"Imao sam nekoliko zmija koje su živele ispod rezervoara za vodu, dok sam tamo stanovao“, naveo je jedan od njih, dok je drugi priznao da je pre nekoliko godina iz korpe za veš kod njega izašla crna zmija.

Bilo je i onih kojima ovakav prizor nije delovao neobično: "Žive u Kvinslendu, to je prestonica zmija u Australiji", glasio je jedan komentar.

Jedna od najotrovnijih zmija na svetu

U nastavku snimka prikazani su stručnjaci za divlje životinje koji su bezbedno intervenisali, uklonili zmiju iz kuće i vratili je u prirodno stanište. Žena koja ju je zatekla, srećom, nije povređena.

Australijska smeđa zmija važi za jednu od najotrovnijih vrsta na svetu

Australijska smeđa zmija važi za jednu od najotrovnijih vrsta na svetu i relativno je česta u Kvinslendu. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, ove zmije se često zadržavaju u blizini ljudskih domova jer ih privlače toplota, zaklon i prisustvo glodara.

Iako su odgovorne za veliki broj ujeda, stručnjaci ističu da ove zmije uglavnom nisu agresivne i napadaju samo kada se osete ugroženo.

Svakodnevica za jedne, šok za druge

Dok mnogi stanovnici Australije ovakve susrete doživljavaju kao deo svakodnevice, ostatak sveta sa nevericom prati snimke koji se šire internetom. Oni služe kao još jedan podsetnik da u pojedinim delovima planete čak i najobičniji kućni poslovi mogu doneti potpuno neočekivane i opasne situacije.

