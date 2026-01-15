Slušaj vest

Žena je ostala u čudu nakon što joj je neznanac u kafiću u zapadnom Londonu dao rukom pisanu poruku u kojoj se požalio da preglasno priča. Njen suprug je sve ispričao na društvenim mrežama i pitao ljude šta misle, a objava je pokrenula raspravu o bontonu u javnim prostorima.

Sadržaj poruke

U poruci je pisalo: "Zdravo, ne znam da li ste svesni, ali govorite dosta glasno. Nama je bilo previše - nismo se mogli čuti dok smo razgovarali. Zato smo, nažalost, čuli svaku reč vašeg razgovora - sada čak znamo i imena vaših mačaka. Ovo je prostor koji delite sa drugima, a mi smo zbog toga morali da odemo. Samo nešto za razmisliti."

Suprug je na Redditu objavio fotografiju poruke i opisao šta se dogodilo.

"Moja supruga se danas našla sa prijateljicom u kafiću u zapadnom Londonu. Nakon otprilike 40 minuta, neko ko je ranije sedeo nekoliko stolova dalje ostavio joj je ovu poruku dok je odlazio," napisao je.

Pitao je korisnike da li je ovo pasivno-agresivan način da se nekome kaže da je preglasan, dodajući da je viđao situacije u kojima ljudi zamole druge da stišaju muziku ili glas, ali da još nije video da neko nekome napiše poruku. Priznao je i da njegova supruga zna da govori glasnije kada se uzbudi oko neke teme, ali kaže da ne misli da je bilo baš toliko strašno. Dodao je da se činilo kako je vlasnik kafića bio zbunjen celom situacijom.

Podeljene reakcije

Objava je izazvala lavinu komentara i podelila ljude. Mnogi su stali na stranu autora poruke.

Žena u kafiću dobila poruku od neznanca

"Ako su se potrudili da napišu poruku i ostave je, osim ako se baš ne sprdaju, verovatno je stvarno bila glasna," "To da "i sama priznaje da zna biti glasnija kad se uzbudi" obično znači da je bila jako, jako glasna. Postoji unutrašnji i spoljašnji glas - a po reakciji ljudi, ona je spoljašnji glas koristila unutra", "Ja sam na strani autora poruke," "Ako znaju detalje vašeg razgovora, onda je verovatno bilo preglasno", neki su od komentara.

S druge strane, deo korisnika smatrao je da je poruka pasivno-agresivna.

"Radije bih da mi neko priđe i kaže: "Izvinite, možete li biti tiši?" nego da mi napiše poruku," "Nažalost, većina ljudi koji su glasni odmah se postave defanzivno kada im se to kaže", nizali su se dalje.

Šta je rekla supruga

Na kraju se javila i supruga koja je dobila poruku. Rekla je da se nakon svega osećala "posramljeno".

Žena u kafiću dobila poruku od neznanca

"Ali definitivno ću ubuduće više paziti na glasnoću. Koliko znam, nemam problema sa sluhom, ali sumnjam na ADHD jer znam da pričam glasnije kada sam uzbuđena (zato znaju imena mačaka - uvek sam toliko uzbuđena kada pričam o svojim krznenim bebama lol)," napisala je.

Dodala je i da nema loše osećaje prema osobi koja je poruku napisala: "Samo me zanimalo šta ljudi u Londonu misle pa sam zamolila supruga da to objavi ovde."

