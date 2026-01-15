da li ste znali

U svetu ljubavi i intimnosti, nadimci u krevetu nisu retki – od nežnih „beba“ i „duše“ do provokativnijih izraza. Međutim, jedan od najkontroverznijih nadimaka je – „tata“. Dok neki vole da ga izgovaraju, drugi se osećaju neprijatno zbog toga.

Kreatorka stila života i stručnjak za svinging, VistaVajf, poznata i po svojim nastupima u emisiji „Otvorena kuća: Veliki seksualni eksperiment“, progovorila je kako bi razjasnila značenje ovog pojma u seksu.

Ne radi se o pravom ocu

VistaVajf naglašava da korišćenje reči „tata“ u intimnim trenucima nema nikakve veze sa pravim roditeljstvom.

– „Zato hajde odmah da zaboravimo tu ideju. Kada nekoga zovete „tata“ u krevetu, radi se o moći, a ne o očinstvu“, objašnjava ona.

Radi se o poverenju, kontroli i osećaju sigurnosti, što omogućava osobi da se potpuno preda svom partneru i dozvoli mu da preuzme vođstvo tokom intimnosti. Drugim rečima, to je oblik emocionalne i seksualne predaje, dok partner preuzima dominantniju ulogu.

– „Ponekad 'tata' jednostavno funkcioniše na poseban način – bukvalno“, dodaje VistaVajf.

Međutim, ona ističe da to nije obavezno i da bi svako trebalo da koristi ono što mu je udobno i bezbedno:

– „Nije čudno, osim ako ga ne učinite čudnim.“

Šta kažu stručnjaci za seks

Seksualni terapeut Vanesa Marin takođe objašnjava popularnost termina: mnogi muškarci su u početku iznenađeni ili odbijaju da ga koriste iz straha da ne ukažu na takozvane „probleme sa ocem“.

Međutim, u praksi se „tata“ obično odnosi na osobu koja je vođa, zaštitnik ili nekoga ko „dobro radi svoj posao“ – posebno u seksualnom kontekstu.

– „Uglavnom, žene koriste ovaj termin da bi označile partnera koji je dominantan, moćan i zaštitnički nastrojen u krevetu, umesto da fantaziraju o tome da im je otac“, kaže Marin.

Ona dodaje da je to deo klasične kulture „porno klišea“ iz 70-ih, ali da malo ljudi koristi taj termin u stvarnom kontekstu oca.

