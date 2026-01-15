Muškarac iz Gane oženio tri žene za tri dana: „Nisam želeo da im slomim srce“
Nikolas Mbir, muškarac iz grada Vineba u Gani, izazvao je burne reakcije javnosti nakon što je za samo tri dana stupio u brak sa tri različite žene. Iako je mnoge šokirao, Nikolas tvrdi da iza njegove odluke stoje empatija i želja da zaštiti žene koje voli.
U intervjuu za jednog ganskog blogera, Nikolas je objasnio da nije želeo da se ponaša kao muškarci koje je često viđao oko sebe.
„Video sam kako muškarci tretiraju žene, zabavljaju se s njima, iskoriste ih, a onda odu i ostave ih slomljenog srca. Nisam želeo da budem takav čovek“, rekao je.
Dodao je da mu namera nikada nije bila da povredi bilo koga, već upravo suprotno da bude iskren i odgovoran prema svim ženama koje su bile deo njegovog života.
Njegova priča izazvala je podeljene reakcije na društvenim mrežama – dok ga jedni kritikuju i dovode u pitanje njegov izbor, drugi ističu da je makar bio otvoren i dosledan u svojim postupcima.