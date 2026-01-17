Slušaj vest

Loren Gudger (39), legendarna zvezda rijalitija "The Only Way Is Essex", otkrila je jedan od najbizarnijih zahteva koje je dobila na OnlyFansu ponudu od čak 2.500 funti (oko 2800 evra) za prodaju nošenih UGG čizama.

Bivša TV zvezda danas ozbiljno zarađuje na platformi za pretplatu, na koju je, kako kaže, bila praktično primorana tokom pandemije korone.

Tražili su da ih nosim ceo dan i da mirišu

Govoreći na promociji emisije Olivije Atvud "Getting Filthy Rich", u kojoj i sama učestvuje, Loren je bez ulepšavanja priznala:

„Najčudniji zahtev bio je: ‘Mogu li da kupim tvoje UGG čizme?’

Tražili su da trčim u njima, da ih nosim ceo dan i rekli su: ‘Želim da mirišu.’“

Zarađivala i 30.000 funti mesečno

Iako nikada nije planirala da se bavi ovakvim poslom, Loren otvoreno priznaje da su finansijske prednosti bile previše velike da bi ih ignorisala.

U prvim mesecima na OnlyFansu, kako kaže, zarađivala je i do 30.000 funti mesečno, ali s vremenom je morala da „zaoštri“ sadržaj jer su fanovi počeli da traže više od klasičnih poza u donjem vešu iako ona i dalje odbija da se potpuno skine.

Odbila ponudu od 150.000 funti za jednu noć

Najveća suma koju je ikada odbila šokirala je javnost. Samohrana majka priznaje da joj je nuđeno čak 150.000 funti za jednu noć, ali je ponudu odlučno odbila.

„To je potpuno drugi svet. Nikada. Teško je reći ‘ne’ tolikom novcu, ali nisam mogla. Iskreno, ne mogu ni sa muškarcem u stvarnom životu.“

Foto: laurengoodger/Instagram

Posebni zahtevi i neprijatnost

Loren ipak prihvata personalizovane zahteve, koje naplaćuje i do 6.500 funti. Jedan od njih, koji je uključivao neobično ponašanje pred kamerom, ostavio ju je, kako kaže, vidno posramljenom.

„Bilo mi je neprijatno. Nisam se osećala dobro zbog toga.“

U emisiji iskreno govori i o unutrašnjem sukobu:

„Godinama sam govorila: ‘Nikada neću raditi OnlyFans, to nisam ja.’

Onda je došla pandemija– nema snimanja, nema fotošutinga, računi stižu… Bila sam bukvalno priterana uza zid.“

Drama sa bivšim partnerom se nastavlja

U međuvremenu, Loren bivši partner Čarls Druri (28) ponovo je izazvao buru – ovaj put zbog profila na aplikaciji za upoznavanje.

Iako su mnogi verovali da će se pomiriti, izvori tvrde da je Čarls u opisu profila isticao da mu je „najveća snaga to što ima ćerku“, kao i da je naveo svoj Instagram, što je šokiralo Lorenine prijatelje.

„Deluje kao da koristi očinstvo i broj pratilaca da bi privukao žene“, tvrdi izvor blizak paru.