Jedna žena izazvala je lavinu reakcija nakon što je javno progovorila o neobičnom aranžmanu u kojem sa još dve žene deli istog muža i sve je regulisano ugovorom.

Brenda je sa suprugom Skotom bila u braku deset godina pre nego što su odlučili da otvore svoj odnos. Danas, osim Brende, u vezi su još Samanta i Ajdriana, a njih četvoro sebe nazivaju porodicom.

Ovako izgleda život u poligamiji:

U emisiji "Love Don’t Judge", tri žene otvoreno su govorile o pravilima koja vladaju u njihovoj zajednici. Kako kažu, praktikuju da je Skot taj koji donosi sve odluke.

Sve tri žene potpisale su ugovor koji detaljno propisuje svakodnevni život, od vremena buđenja i obroka, preko garderobe i šminke, pa sve do fitnes ciljeva.

„Moj muž Skot nema jednu, već dve devojke“, rekla je Brenda.

„O dovođenju drugih žena u naš odnos pričali smo još na samom početku.“

Skot ne krije: „Kontrolišem ih 24 sata dnevno“

Ni sam Skot ne pokušava da ublaži stvarnost njihovog odnosa.

„Kontrolišem svoje tri partnerke 24/7. Njihova odeća mora biti odobrena, lokacija se prati, imam pristup svim porukama“, rekao je.

„Ugovor obuhvata pravila, strukturu i sve što se tiče njihovog svakodnevnog života.“

Samanta ističe da joj je potpisivanje ugovora imalo snažnu emotivnu težinu.

„Za mene ugovor simbolizuje trajnost i sigurnost u ovom odnosu.“

Ajdriana priznaje da je u početku bila nesigurna.

„Bila sam nervozna i oklevala, ali sam sve detaljno pročitala i razgovarala sa Skotom. Nikada to nisam doživela kao nešto negativno.“

Bez romantike među ženama: „Mi smo sestrinstvo“

Brenda naglašava da među ženama nema romantičnih odnosa, niti interesovanja za tako nešto.

„Razvile smo snažno sestrinstvo. Nismo romantične jedna prema drugoj i to nikome ne nedostaje.“

Dodaje i da se ne plaši gubitka nezavisnosti:

„Ne brinem zbog toga. Iskreno, nezavisnost mi ne znači previše.“

Osuda okoline ne izostaje

Samanta priznaje da je zbog ovog odnosa izgubila prijatelje.

„Kada sam podelila istinu, naišla sam na mnogo osude. Ljudi nisu hteli ni da čuju, a kamoli da prihvate.“

I gledaoci emisije bili su podjednako šokirani. Komentari na Jutjubu ne prestaju da se nižu:

– „Ovo je ludo.“

– „Šta sam, zaboga, upravo gledao?“

– „Ovo je bolesno.“

– „Žao mi je ovih žena.“

– „On je težak narcis, a njima treba ozbiljna pomoć.“

Ljubav ili potpuna kontrola?

Dok jedni ovaj odnos nazivaju slobodnim izborom odraslih ljudi, drugi u njemu vide opasnu dinamiku moći. Jedno je sigurno – ova priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim.