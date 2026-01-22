Pitali su ChatGPT kako će svet izgledati za 50 godina

Četbot ChatGPT, kojeg korisnici koriste u različite svrhe - od traženja saveta do odgovaranja na složena pitanja, dao je svoje predviđanje o tome kako bi svet mogao izgledati za 50 godina, odnosno 2076. godine.

Predviđanje ChatGPT-ja za 2076. godinu

Na pitanje "Kako će svet izgledati za 50 godina?" ChatGPT je odgovorio:

"Za 50 godina, svet će biti topliji i više pogođen klimatskim promenama, sa preoblikovanim obalama i gradovima redizajniranim da budu gušći, zeleniji i otporniji. AI i biotehnologija biće ugrađeni u svakodnevni život - uglavnom nevidljivi, produžujući zdravlje, preoblikujući rad i zamagljujući granice između čoveka i mašine, dok će istinu, privatnost i moć biti teže definisati. Budućnost će biti definisana manje samom tehnologijom, a više onima koji je kontrolišu, stvarajući svet u kojem nejednakost i ljudski procvat postoje rame uz rame", navodi se u odgovoru.

Druge projekcije za budućnost

Prema projekcijama banke Goldman Sachs, globalnom ekonomijom tada bi trebale dominirati Indija, Kina i SAD. Slično predviđanju ChatGPT-ja, smatra se da će se do 2076. godine svet u velikoj meri oslanjati na obnovljive izvore energije, dok će fosilna goriva postati stvar prošlosti. Takođe se predviđaju nadzvučni avioni i vozovi, kao i to da će samovozeći automobili postati uobičajeni.

Procene Ujedinjenih nacija ukazuju da će globalni rast stanovništva za pedeset godina biti blizu nule. Neke projekcije takođe navode mogućnost da ljudi do 2076. godine uspostave naselja na Marsu.

