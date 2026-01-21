Slušaj vest

Jedna žena iznenadila se kada je na vratima svog stana zatekla rukom ispisanu poruku od komšije, koji se žalio na buku u njenom stanu. Njena prijateljica objavila je fotografiju poruke na Reditu, što je ubrzo izazvalo debatu među korisnicima o tome ko je u pravu.

Poruka puna kritika

Komšija u poruci opisuje stan kao mesto gde su bučni i glasni ceo dan, dodajući da njeno hodanje zvuči "kao da marširaju u limenom orkestru" i da se sve čuje kroz plafon. On takođe tvrdi da čuje "psa kako glođe kost", a posebno ga smeta pojačani televizor ili razglas, koji, kako kaže, "zvoni kao u bioskopu".

Poruka završava molbom: "Zašto toliko hodate? Sedite malo", uz jasnu opasku da se buka treba smanjiti.

Prijateljica opisuje situaciju

Autorka objave pojašnjava da se njena prijateljica uselila pre oko mesec dana i radi od kuće. Kaže i da nema psa, već malu mačku koja ponekad noću pravi buku, što bi moglo objasniti zvukove koje komšija navodi.

"Ona je mala i obzirna osoba, pa ju je poruka posebno uznemirila jer joj se komšija nikada ranije nije obraćao, a sada je to bilo prilično agresivno. Ne zna kako da reaguje. Šta da radi?" dodaje autorka objave.

Podeljena mišljenja korisnika

Reakcije korisnika interneta bile su podeljene. Jedni su savetovali ženi da sve prijavi upravniku zgrade ili stanodavcu, kako bi postojala evidencija u slučaju da se situacija pogorša. Takođe, upozoravali su da ne bi trebalo da komšiju pušta u stan ili ulazi u raspravu.

S druge strane, neki komentatori ističu da mala građa ne znači nužno i tih hod, pa je moguće da zvukovi dolaze od slučajnog lupkanja petama, što u stanovima sa tanjim plafonima može zvučati znatno jače nego što osoba shvata.

