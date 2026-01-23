Slušaj vest

Jedna korisnica TikToka nedavno je podelila neprijatnu situaciju sa posla, a kada su ljudi shvatili o čemu se radi, besomučno su počeli da dele njen video.

Naime, u njemu je ispričala kako je sasvim slučajno otkrila preljubu jednog muškarca njegovoj ženi, inače gosta u restoranu u kojem radi.

Ona je objasnila kako je konobarisala u jednom restoranu duže vreme i svake srede u isto vreme za isti sto je dolazio jedan par koji je usluživala. Muškarac bi uvek došao prvi, a nakon 15 minuta pridružila bi mu se i žena.

- Bilo je vrlo jasno da njih dvoje imaju aferu, ponašanje ih je jednostavno odavalo. Oboje su nosili burme i rekli su mi kako su samo prijatelji - navela je i dodala da su se njihovi susreti u restoranu odvijali svake srede nekoliko uzastopnih meseci.

U svom drugom videu konobarica je nastavila priču i rekla kako je jednog petka na posao zaboravila da ponese naočare, pa nije baš dobro videla. Isti čovek koji je ranije dolazio sa ljubavnicom, ovoga puta se pojavio sa svojom suprugom za koju tvrdi da jako liči na njegovu “prijateljicu”.

Zato je upitala par da li će naručiti isto što i uvek sa jelovnika, a kada ju je muškarac ignorisao, ponovo je postavila isto pitanje, sve dok njegova supruga nije shvatila da je reč o aferi. Tu je nastala svađa zbog koje joj je bilo jako neprijatno, ali korisnici koji su se javili ispod video snimka brzo su je utešili komentarima u kojima su joj poručivali da “nije kriva što je muškarac obe žene dovodio u isti restoran”.

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

