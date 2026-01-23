Slušaj vest

Elejn Dejvidson (61) je brazilsko-škotska bivša medicinska sestra i izvođačica, poznata kao žena sa najvećim brojem pirsinga na svetu.

Rođena je 1965. godine u Brazilu, a kasnije se preselila u Edinburg, u Škotskoj. Svoj prvi pirsing stavila je u januaru 1997. godine, a do maja 2000, Ginisova knjiga rekorda potvrdila je da ima 462 pirsinga, od kojih su 192 bila na licu. Godinu dana kasnije, taj broj je porastao na 720.

Skoro svaki deo njenog tela je probušen, uključujući čelo, bradu, grudi, ruke i intimnu regiju. Tokom Edinburškog festivala 2005. godine, utvrđeno je da ima 3.950 pirsinga. Do februara 2009. godine, ukupan broj pirsinga dostigao je 6.005. U januaru 2019. godine imala je 11.003 pirsinga na telu i još uvek se buši, a sve u želji da zadrži rekord. Iako je minđuše čine dovoljno neobičnom, Elejn uživa da menja nakit, da se šminka i stavlja perje u kosu.

Rekorderka insistira na tome da bušenje kože ne boli i da može udobno da spava sa svim nakitom koji nosi. Uprkos tome, 2009. godine je otkrila da ne voli da se buši, već jednostavno to radi kako bi mogla da zadrži svoju titulu.

Elejn ima pirsinge na gotovo svim delovima tela, uključujući i više od njih 500 u genitalnom području. Ukupna težina njenih pirsinga procenjuje se na oko tri kilograma.

Osim što je poznata po svojim pirsinzima, Ilejn se bavi i proricanjem sudbine, uključujući čitanje tarot-karata, gledanje u kristalnu kuglu, hiromantiju, rune i tumačenje obrazaca u listićima čaja.

Takođe je učestvovala u raznim televizijskim emisijama i dokumentarcima, kao što su Ginisova knjiga rekorda, Riplijevo „Verovali ili ne“ i serija „Tabu“ u produkciji Nešenal Džiografika.

U junu 2011. godine, Elejn se udala za Daglasa Votsona, ali je brak završen razvodom 2012. godine.

Elejn Dejvidson i dalje živi u Edinburgu, gde vodi radnju pod nazivom „Tropical Rainbow Paradise Shop", u kojoj pruža usluge proricanja sudbine i pletenja pletenica.

U intervjuu za emisiju „This Morning“ na televiziji ITV u februaru 2023. godine, Ilejn je izrazila želju da jednog dana dostigne brojku od 20.000 pirsinga.

Neki izvori navode da je Elejn već premašila brojku od 15.000 pirsinga i da nastavlja sa planovima za dalje povećanje tog broja.

Mnogima je krivo što je Rlejn modifikovala svoj izgled. „Bila si prelepa“, pišu joj.

Ipak, pirsinzi nisu jedino ekstremno po čemu je poznata. Ova žena se bavi egzibicionizmom, pa može da spava na ekserima, hoda po vatri ili delićima stakla. Ima crni pojas u džudou, uživa u ekstremnim sportovima, ronjenju i jahanju...

