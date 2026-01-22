Slušaj vest

Društvene mreže poslednjih dana bruje o psu rase jazavičar koji se na prvi pogled razlikuje od svih drugih pripadnika svoje rase. Umesto prepoznatljivog izduženog tela, ovaj pas izgleda kao da redovno trenira u teretani. U pitanju je Fin, petogodišnji jazavičar koji živi sa svojom vlasnicom Bruklinom Morgan u Viktoriji, u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija.

Video koji je sve pokrenuo

Fin je postao viralan nakon što se pojavio u snimku objavljenom na TikTok nalogu @finnthedachshund3, koji je za kratko vreme prikupio oko tri miliona pregleda. Na snimku se jasno vide njegovi izraženi trbušni i grudni mišići, što je izazvalo lavinu komentara i šala na račun njegovog "atletskog" izgleda.

Neobična građa primećena još u štenetu

Bruklina navodi da je Finovu neobičnu građu primetila još kada je imao oko godinu dana. Posebno su joj pažnju privukli izraženi grudni mišići, što ju je zabrinulo, pa je odlučila da potraži stručno mišljenje. Veterinar ju je tada umirio, rekavši da je pas jednostavno tako građen i da, ako je neko pita, slobodno može reći da Fin "ide u teretanu".

Snimak koji je kasnije postao viralan nastao je upravo u tom periodu, dok je Bruklina pokušavala da mu stavi kapi u oči. Njeni prijatelji su prvi ukazali na neobičan izgled psa, a isto su primetili i korisnici TikToka nakon objave videa. Bruklina je potom objasnila da Finovi "mišići" imaju sasvim drugo objašnjenje.

Dijagnoza koja je promenila sve

Finu je kasnije dijagnostikovana Kušingova bolest, endokrini poremećaj koji se znatno češće javlja kod starijih pasa. Ova bolest može da izazove pojačanu žeđ, učestalo mokrenje, gubitak dlake, uvećan stomak i promene u telesnoj građi. Iako postoji terapija lekovima, naročito ako se bolest otkrije na vreme, Kušingova bolest ipak može da skrati životni vek psa.

Prognoze i borba za zdravlje

Bruklini je u početku rečeno da Fin ima još oko godinu dana života, ali je drugo veterinarsko mišljenje dalo znatno optimističniju prognozu i potvrdilo da njen pas ne spada u najteže slučajeve. Danas se Fin i dalje leči, a njegova vlasnica otvoreno govori o finansijskom teretu koji ova borba nosi.

Devojka pokazala trbušnjake svog psa, pa zabrinula Foto: Printscreen/TikTok/finnthedachshund3

Prema njenim rečima, lečenje je do sada koštalo više desetina hiljada dolara, dok mesečni troškovi terapije iznose oko 1.000 dolara.

Poruka drugim vlasnicima pasa

Na osnovu svog iskustva, Bruklina savetuje svim vlasnicima da razmisle o zdravstvenom osiguranju za kućne ljubimce još dok su mladi i zdravi. Iako je Fin postao internet senzacija zbog svog izgleda, njegova priča podseća da iza viralnih snimaka često stoje ozbiljni zdravstveni izazovi i velika posvećenost vlasnika.

Pogledajte video: Mačka iz Niša proglašena najlepšom na svetu