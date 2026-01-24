Slušaj vest

Vraćate se sa putovanja: kofer pun uspomena, nekoliko magnetića za frižider i možda prehlada - to je scenario na koji ste spremni. Međutim, Danijela Liverani iz Škotske vratila se sa jugoistočne Azije sa nečim što nije očekivala, a što je mesec dana bukvalno "hranilo se njenom krvlju".

Kada običan nosni ugrušak nije ono što mislite

Godine 2014. Danijela (24) se vratila kući u Edinburg nakon putovanja po Aziji. U početku je krvarenje iz nosa smatrala bezazlenim - mislila je da je pukla kapilara, posebno nakon što je nedavno pala s motora.

"Ispostavilo se da to nije običan ugrušak", priseća se Danijela.

Danijela Liverani imala pijavicu u nosu Foto: Printscreen/Instagram/tucerebrodigital

Tamni delovi koje je povremeno izduvala iz nosa postali su sve učestaliji. Mesec dana kasnije, dok se tuširala, shvatila je da nešto zaista nije u redu.

"Osetila sam kako mi nešto izlazi iz nosa, sve do donje usne. Pogledala sam se u ogledalo i primetila brazde na tom "ugrušku". Tada sam shvatila da je to živo biće", ispričala je.

Hitna reakcija i šokantna dijagnoza

Odmah je pozvala hitnu pomoć i stigla u Kraljevsku bolnicu u Edinburgu. Lekari su ubrzo otkrili izvor problema - pijavica koja je mesec dana živela u njenoj nosnoj šupljini i hranila se njenom krvlju. Vađenje pijavice trajalo je gotovo pola sata i bilo je izuzetno bolno. Svaki put kada bi je lekar hvatao pincetom, Danijela je osećala snažno povlačenje iz dubine nosa. Medicinska sestra i prijateljica morale su je pridržavati dok je procedura trajala.

Danijela Liverani imala pijavicu u nosu Foto: Printscreen/Instagram/tucerebrodigital

"Bol je prestala tek kada je pijavica konačno uklonjena", rekla je.

Pijavica je bila dugačka skoro kao njen kažiprst i debela koliko palac. Lekari su upozorili da, da je čekala još, pijavica je mogla da se pomeri bliže sinusima, pa čak i mozgu.

Kako se pijavica uopšte našla u nosu

Stručnjaci objašnjavaju da ovakvi slučajevi nisu potpuno retki. Pijavice mogu ući u telo kroz nos ili usta dok osoba pliva ili pije vodu u prirodi, naročito u tropskim regionima. Većina ljudi ne oseti trenutak kada se to dogodi.

Danijela Liverani imala pijavicu u nosu Foto: Printscreen/Instagram/tucerebrodigital

Danijela je testirana u specijalizovanoj bolnici kako bi se proverilo da li je pijavica prenela neku bolest, ali rezultati su bili negativni.

"I danas je neprijatno kada se setim tog iskustva. Neki "suveniri" sa putovanja zaista nisu ono što želite da ponesete kući", priznaje ona.

Pogledajte video: Lekari o savremenim zdravstvenim problemima