Slušaj vest

Žena je navodno izgubila hiljade evra nakon što je poverovala prevarantu koji se na internetu predstavljao kao Ilon Mask. Njen rođak je na društvenim mrežama objavio fotografiju pisma koje tvrdi da je falsifikovano i da ga je "poslao Mask", piše UNILAD.

U pismu, upućenom suprugu prevarene žene, navodno se opisuje ulaganje u Teslu. Pismo je sadržalo uputstva da bi, kako bi dobila već uplaćeni novac, morala da uplati dodatni iznos. Preostali iznos bi, navodno, bio isplaćen nakon što se izvrši "poslednja uplata od 10.000 funti" (oko 11.465 evra). Na dnu pisma nalazili su se Ilon Maskovo ime i potpis.

Porodica pokušala da zaustavi prevaru

Član porodice koji je objavio fotografiju pojasnio je da je u pitanju njegova tašta, koja je uverena da razgovara s pravim Maskom i da ulaže u akcije koje nisu dostupne javnosti.

Comment

byu/meowsabbers from discussion

inpics

"Ovo traje godinama. Nikome ne veruje da je to lažno ili da je reč o prevari. Misli da se svaki dan dopisuje s Ilonom Maskom na WhatsAppu i da razgovara čak i s njegovom upravom," napisao je i dodao da je porodica je pokušala sve da zaustavi prevaru, ali bez uspeha.

"Kontaktirali smo policiju, obratili se lekarima, javili bankama - svi kažu da ne mogu ništa učiniti, osim ako ne predstavlja opasnost za sebe ili druge. Više ne znamo šta da radimo, a ona je sada praktično ostala bez novca. Čak i da ovo postane viralno i da se Ilon Mask javno oglasi, ona mu ne bi poverovala. Rekla bi da on mora da govori javno kako bi njena investicija ostala tajna," naveo je.

Prevare povezane s Ilonom Maskom nisu retkost

Nažalost, ovakve prevare nisu izuzetak. Slično se dogodilo i ženi iz Džensen Biča na Floridi.

"Stalno mi je govorio da je to moj srećan dan - da sam osvojila novu belu Teslu i 250.000 dolara u gotovini. Sve što sam trebala da učinim bilo je da mu pošaljem Apple poklon-karticu od 200 dolara. I jesam. Kad sam potrošila 800 dolara, tražio je još novca - navodno da pokrije trošak kamiona koji se "pokvario" dok je prevozio moje dobitke," rekla je za Fox News.

Žena izgubila 11 hiljada evra, mislila da se dopisuje sa Ilonom Maskom Foto: Shutterstock

Kako prepoznati prevaru?

Institucije i mreže za zaštitu potrošača u Evropi upozoravaju da većina prevara prati iste obrasce: lažno predstavljanje, pritisak za hitnu reakciju i traženje teško pratljivih uplata.

1. Lažno predstavljanje

Prevaranti se često predstavljaju kao poznate osobe, kompanije ili institucije koristeći tuđe ime, logo ili "službeni" ton kako bi delovali uverljivo. ECC-Net je više puta upozorio na slučajeve u kojima se prevaranti lažno predstavljaju i kontaktiraju ljude putem poruka ili poziva.

2. "Posebna prilika" ili problem koji treba odmah rešiti

Žena izgubila 11 hiljada evra, mislila da se dopisuje sa Ilonom Maskom Foto: Evan Vucci/AP

Često se radi o "ekskluzivnim ulaganjima", "naknadama" za isplatu, porezu ili otključavanju sredstava. Europol opisuje ovaj obrazac kao tipičan scenario gde prevaranti vode žrtvu na lažnu platformu i navode je na dodatne uplate.

3. Pritisak i hitnost

Prevaranti često stvaraju osećaj hitnosti, tvrdeći da je uplata poslednja prilika ili tajna. ESMA savetuje: "Pauzirajte i razmislite", jer ovakve taktike služe da žrtva reaguje impulzivno.

4. Teško pratljiva plaćanja

Ako prevarant traži kriptovalutu, poklon-kartice ili druge neobične načine plaćanja, to je znak za uzbunu. Europol ističe da su ovakvi zahtevi čest znak prevare.

Pogledajte video: Srbijom kruži SMS prevara