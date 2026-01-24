Slušaj vest

Godinama je Hana Dikson (26) bila uverena da će pronaći partnera svojih godina. Međutim, život je krenuo u sasvim drugačijem pravcu i danas je u srećnoj vezi sa čak 31 godinu starijim muškarcem, fitnes trenerom Krisom (57).

Njih dvoje su se upoznali u teretani, a otkako su ozvaničili vezu, deluju nerazdvojno – uprkos kritikama koje stižu sa svih strana.

„Moji roditelji me podržavaju“

Iako njihova veza mnogima nije uobičajena, Hana ističe da njeni roditelji u potpunosti podržavaju njen izbor.

"Bez obzira na godine, mogu se sresti dvoje ljudi istih godina koji uopšte nisu kompatibilni" rekla je Hana za Metro, dodajući da je Kris tretira „kao kraljicu“.

Par koristi društvene mreže kako bi pokazali da ljubav može imati mnogo oblika, a Hana se često i našali na račun Krisovih godina.

Od kratkog susreta do ljubavi posle dve godine

Kris je u trenutku upoznavanja radio kao lični trener u teretani. Kako kaže, tada su imali samo kratak kontakt, a punih dve godine nisu ozbiljnije razgovarali.

Sve se promenilo u januaru ove godine, kada su odlučili da ispričaju svoju priču na društvenim mrežama.

"Najbolja drugarica i ja smo putovale za moj rođendan, a kada sam se vratila, spontano sam poželela ličnog trenera i izabrala sam njega" ispričala je Hana.

Treninzi su postali terapija

Njihova veza se brzo produbila, a Hana je njihove susrete počela da naziva „terapijskim seansama“.

Razgovarali su o svemu od veza i emocija do religije i vrlo brzo shvatili da imaju mnogo toga zajedničkog.

Hana, koja je ranije bila u dvogodišnjoj vezi sa muškarcem 32 godine starijim, kaže da se tema razlike u godinama pojavila samo jednom:

"Pitanje je bilo: da li biste radije imali 20 dobrih godina sa nekim ili 60 loših sa nekim drugim?"

Kris priznaje da kod njih nije bilo sumnje ni straha od osude.

"Nikada nije bilo pitanja „šta ako“ ili „šta će ljudi misliti“. Sve je teklo potpuno prirodno", rekao je.

Do marta su, iako su se zapravo ponovo zbližili tek u februaru, zvanično postali par.

Par otvoreno govori da ih ne pogađaju komentari hejtera koji ih na internetu nazivaju „ocem i ćerkom“.

"Kada bih mogao da je oženim odmah, učinio bih to. To je ona vrsta veze za koju znaš da je prava", poručio je Kris.

Viralna veza i žestoka rasprava na mrežama

Njihova neobična ljubavna priča postala je viralna jedan video prikupio je više od 2,7 miliona pregleda, ali i pokrenuo žestoku debatu.

Dok su jedni delili svoja pozitivna iskustva sa velikim razlikama u godinama, drugi su smatrali da takva veza „nije u redu“.

– Mislila sam da je ovo slatko dok nisam postala majka devojčica, tada mi se pogled na sve promenio – napisala je jedna korisnica.

– Njihova razlika u godinama veća je od mog životnog veka, a imam 29 – dodala je druga.

– On je diplomirao pre nego što se ona rodila. Razmislite o tome – komentarisao je treći.

Ipak, mnogi su stali u njihovu odbranu.

– Razlika od 14 godina i nikada se nisam osećala ovako shvaćeno i voljeno – napisala je jedna TikTokerka.

– Imam 27, moj partner 44. Volimo veze sa razlikom u godinama. Ako je osoba prava i vreme nije bilo čudno, zašto bi to bio problem? – dodala je druga.

