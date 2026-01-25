Slušaj vest

Za mnoge ljude u situaciji u kojoj se našla Alana Andervud, dilema bi delovala nerešivo: prekinuti dugogodišnju vezu kako bi bolje razumeli sopstveni identitet. Međutim, Alana i njen partner Kevin Dženkaj odlučili su se za drugačiji put.

Bila je 2020. godina, a njih dvoje su bili u vezi nešto više od tri godine. Alana je, kako je ispričala za magazin People, ceo život „funkcionisala kao strejt“, izlazila isključivo sa muškarcima i nikada javno nije dovodila u pitanje svoju seksualnost. Ipak, duboko u sebi oduvek je imala pitanje na koje nije znala odgovor da li je romantično zainteresovana i za žene.

Umesto da tu dilemu rešava sama, Alana je želela da je istraži zajedno sa Kevinom.

Razgovor koji je promenio sve

Kada je konačno skupila hrabrost da dečku prizna kako se oseća, njegov odgovor ju je iznenadio. Kevin je bio otvoren za razgovor, pa su zajedno odlučili da se upuste u ono što je Alana tada smatrala „jednokratnim, eksperimentalnim seksualnim iskustvom“ sa drugom ženom. Niko od njih nije mogao da pretpostavi kako će se ta odluka završiti.

Šest godina kasnije, Alana i Kevin su i dalje zajedno ali sada u vezi sa još jednom osobom, Megan Smit. Njihov odnos, na mnogo načina, liči na klasičnu partnersku vezu: žive zajedno, ponekad se posvađaju, imaju psa. U isto vreme, njihova svakodnevica potpuno odstupa od monogamnog modela.

Trojka, poznata na TikToku pod imenom „Camp Throuple“, gde ih prati gotovo 300.000 ljudi, otvoreno govori o svom nekonvencionalnom odnosu, odgovara na pitanja koja im stalno postavljaju (da, svi spavaju u istom krevetu) i deli iskustvo javnog života u trojnoj vezi.

Prvi susret i neočekivana osećanja

Alana i Kevin su se sa Megan upoznali preko aplikacije za upoznavanje. U tom trenutku, Megan je bila u braku. Četvoro njih su mesec dana razgovarali onlajn, a kada su konačno odlučili da se upoznaju uživo, nervoza je bila neminovna.

„Unutra sam se raspadala, a spolja sam se trudila da delujem smireno“, priseća se Alana kroz smeh. „To mi je bio prvi romantični susret sa ženom, ali Megan je bila veoma sigurna u sebe i pomogla mi je da se opustim.“

U početku je njihov odnos bio isključivo seksualan, kaže Kevin. Međutim, susreti su se nastavili, a tokom dvosatnih vožnji kući Alana i Kevin su jedno drugom počeli da priznaju da se dešava nešto novo, uzbudljivo i pomalo zastrašujuće — emocije su se umešale.

Od pauze do zvanične trojke

Nekoliko meseci kasnije, Megan i njena tadašnja supruga su se razišle, iz razloga koji, kako Megan naglašava, nisu imali veze sa Alanom i Kevinom. Trojka je nakratko napravila pauzu, ali su se ponovo spojili i u januaru 2021. godine zvanično postali trojna veza.

Zajednički život doneo je nove izazove. Delili su stan od svega 55 kvadrata, jedno kupatilo i jednu spavaću sobu sa bračnim krevetom spojenim sa dušekom na naduvavanje.

„Jedno kupatilo za troje ljudi je uvek zabavno“, kaže Megan kroz smeh.

Svake noći su se dogovarali ko će spavati u sredini. „Srednje mesto ima svoje prednosti i mane“, objašnjava Alana. „Lepo je jer možeš da se maziš sa obe strane, ali postaje baš vruće. Zato se rotiramo.“

Ljubav nije matematika

Alana i Kevin su se posebno trudili da Megan nikada ne oseti da je „treći višak“. Svesni potencijalne ljubomore, otvoreno su razgovarali o osećanjima i prihvatili činjenicu da savršena jednakost u odnosima nije realna.

„Način na koji voliš svaku osobu je drugačiji“, kaže Megan. „To ne znači da je nešto manje ili više vredno samo je drugačije.“

Kevin se slaže i dodaje da im je odnos doneo neočekivanu snagu. „Imate duplo više podrške i duplo više nežnosti. Ako se posvađaš s jednom osobom, druga može da ti pokaže perspektivu koju u tom trenutku ne vidiš.“

Roditelji, reakcije i TikTok slava

Nakon preseljenja u prostranu kuću u Koloradu, sa tri kupatila, što ističu kao veliki napredak, došao je još jedan izazov: razgovor sa roditeljima.

Meganina majka, koju Alana opisuje kao „potpunu hipiku“, prihvatila je sve bez problema. Alanini roditelji su bili šokirani, ali su se brzo prilagodili. Kevinovi roditelji, međutim, nisu reagovali isto njegova majka je dve godine odbijala kontakt.

Ipak, Kevin veruje da vreme i ljubav mogu promeniti stvari. „Svi su na svom putu. Nema ljutnje, samo razumevanje.“

Iako danas deluju sigurno u svom odnosu, priznaju da je poliamorija za njih bila potpuna nepoznanica pre samo nekoliko godina. Upravo zato su pokrenuli TikTok nalog, kako bi otvoreno govorili o svom iskustvu.

„Objavili smo jedan video i sledeće jutro se probudili sa 300.000 pregleda“, kaže Megan. „Bili smo u fazonu: ‘Okej, šta se upravo desilo?’“

(Kurir.rs/People)