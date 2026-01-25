Slušaj vest

Zak Blekman, 23-godišnji milioner koji je sve stekao sam, ispričao je kako je napustio mornaricu i počeo zarađivati prodajom nošenih čarapa. Otkrio je i detalje neobičnih interakcija s ljudima koji imaju fetiš prema stopalima.Blekman se mornarici pridružio s 18 godina i mislio je da će tamo ostati ceo život, no nakon tri godine bilo mu je dosta i odlučio je promeniti smer.

Od mornarice do OnlyFansa

Privukli su ga zarada i sloboda te želja da bude sam svoj gazda, pa je otvorio račun na OnlyFansu. Zbog toga je morao napustiti mornaricu i, kako kaže, u roku od 24 sata sišao je s broda. Tada je, tvrdi, posao naglo krenuo. Često je putovao u Mančester s prijateljima koji su radili isto. Tamo je, kaže, video penthause, skupe automobile i novac, što mu je pokazalo potpuno drugačiji životni stil koji je i sam poželeo.

Foto: zak.blackman/instagram

Ubrzo se fokusirao na sadržaj sa stopalima nakon što je shvatio koliko je veliko tržište za to. "Mislim da jedna od sedam osoba ima fetiš prema stopalima. To mi je neverovatno", rekao je.

"Toliko sam zarađivao samo prodajom slika stopala", dodao je, tvrdeći da je za video od 30 sekundi u kojem skida čarape dobio par stotina funti (par stotina eura), što je bilo gotovo kao njegova plata u mornarici. Koliko su neki kupci spremni platiti pokazuje i to da je jedan par nošenih čarapa prodao za oko 1712 eura.

Njegov posao ne svodi se samo na slanje čarapa poštom. Ponekad ih ostavlja na unapred dogovorenim lokacijama, što privlači brojne obožavatelje. Jedan slučaj posebno pamti.

"Neko mi je rekao da je ostavio ženu kod kuće i uzeo slobodan dan s posla da pokupi moju čarapu", ispričao je.

Danas Blekman zarađuje oko 34.236 eura mesečno i kaže da pre dve godine nije ni sanjao da će živeti tako. Njegova porodica isprva je sumnjala u odluku da napusti, kako su govorili, tako dobru karijeru u mornarici zbog posla koji su smatrali kratkoročnim. Ipak, danas pomaže ocu sa kirijom i, kako kaže, želi da veruje kako su ponosni na njega.

(Kurir.rs/Index.hr)