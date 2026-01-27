kako se vama čini?

Karolin Vazana u kockastim farmerkama koje su postale viralne na društvenim mrežama

Influenserka Karolina Vasana izazvala je pravu buru na društvenim mrežama svojim najnovijim modnim potezom – farmerkama koje izgledaju kao kutija. Video na kojem šeta gradom u njima skupio je više od 4,4 miliona pregleda i izazvao lavinu komentara, jer kaže da je „život prekratak za dosadnu odeću“.

U videu je uparila neobične farmerke sa vintage bluzom sa cvetnim printom marke Iv Sen Loran, Fenti torbom od krokodilske kože i zelenim Manolo Blanik cipelama. Izgled je upotpunila minđušama marke Kenet DŽ. Lejn i zelenim Dženi naočarima. Međutim, uprkos pažljivo odabranim detaljima, sve oči su bile uprte u kroj pantalona.

Karolin Vazana u kockastim farmerkama koje su postale viralne na društvenim mrežama Foto: tiktok/cvazzana

Farmerke su se uklapale oko struka i kukova poput krutog, pravougaonog okvira, što je mnoge korisnike interneta podsetilo na Sunđer Bob Kockalone. Karolina je poređenje prihvatila sa dozom humora, a u narednim objavama koristila je muziku iz istoimenog crtanog filma.

Šta su tačno „kockaste“ farmerke?

U jednom od videa, Vasana je objasnila i kako ovaj modni predmet funkcioniše. Unutar pantalona nalazi se ojačani pojas koji održava oblik, a dolaze sa kaišem kako bi sve bolje pristajalo. Neobične farmerke potpisala je ukrajinska dizajnerka Ksenija Šnajder, poznata po svom održivom pristupu modi.

Ovo je komad iz kolekcije jesen/zima 2025, pod nazivom „Kubična kolekcija“.

Karolin Vazana u kockastim farmerkama koje su postale viralne na društvenim mrežama Foto: tiktok/cvazzana

„Uzeli smo taj kubični, kruti, pomalo apsurdni oblik i pretvorili ga u odeću – farmerke, jakne, majice, kape. Sve izgleda kao da je direktno izašlo iz video igre. Razigrano je, smelo i oslobađajuće. To je naš novi početak, neka vrsta resetovanja“, objasnila je dizajnerka.

„A šta se desi kada pada kiša?“

Vazanin stil je podelio publiku. Dok su neki bili zbunjeni, drugi su se iskreno zabavili.

„Da li je ovo neka šala?“ pitali su neki korisnici, dok je jedan napisao: „Toliko sam umoran od ovog sveta.“

Neki su se fokusirali na praktičnost: „Šta se dešava kada pada kiša?“ pitao je jedan komentar, dok je drugi dodao: „Ili kada duva jak vetar?“ Jedan korisnik je zaključio: „Uveren sam da je svet propao 2000. godine i da je sve posle toga samo paklena odjavna špica.“

(Kurir.rs/Index.hr)

