Menadžerka jednog od najvećih legalnih bordela u Evropi ispričala je priču koja je šokirala čak i one koji misle da ih ništa u industriji za odrasle više ne može iznenaditi. Najbizarniji zahtev koji je ikada čula – kako tvrdi – nema nikakve veze sa klasičnim seksualnim uslugama.

Reč je o klijentu koji dolazi u bordel da provede osam sati u ulozi psa.

Ovu neobičnu ispovest podelila je Ketrin de Noar (31), doktorantkinja psihologije i menadžerka prestižnog bordela koji posluje potpuno legalno. Kako kaže, njen cilj je da razbije stereotipe o poslu kojim se bavi, ali i da pokaže koliko zahtevi klijenata ponekad mogu biti nepredvidivi.

„Ovo je sistem kao u svakoj kompaniji“

Katrin ima skoro deceniju iskustva u industriji za odrasle i tvrdi da je

Međutim, ovaj slučaj zauzima posebno mesto.

Ona naglašava da bordel posluje po jasno definisanim pravilima, sa zakonskim propisima i profesionalnim odnosima, i da zaposleni zarađuju u proseku oko 50.000 dolara mesečno.

– Ljudi imaju pogrešnu predstavu. Ovo nije haos, već organizovan sistem – kaže ona.

Klijent koji dolazi spreman kao „pas“

Najneobičniji zahtev, otkriva ona, dolazi od muškarca koji je redovan gost, ima ženu i u svakodnevnom životu deluje potpuno prosečno.

– Kada dođe, dolazi spreman. Uvek nosi ogrlicu, činiju za vodu, krevet za pse i grickalice – objašnjava Ketrin.

Tokom boravka, klijent se ponaša isključivo kao pas, čak ima i svoje „pseće ime“, reaguje na komande i igra se po sobi.

Seks – ali ne sa njim

Žena koju posećuje komunicira sa njim isključivo putem jednostavnih komandi kao što su „sedi“, „lezi“ ili „evo poslastice“. Ono što je još zbunjujuće jeste činjenica da tokom tih osam sati može da prima druge klijente.

– Onda on samo trči okolo. Ona ponekad ima seks sa drugim klijentom dok je on u sobi i posmatra, kaže Ketrin.

Njegova uloga ponekad uključuje lizanje stopala ili grickanje cipela drugih klijenata, ali samo uz njihov izričiti pristanak.

„Kada istekne osam sati, on se spakuje, ustane i ide kući – svojoj ženi“, kaže ona.

„Zato radim ovaj posao.“

Dok bi većina ljudi smatrala ovaj zahtev izuzetno bizarnim, Ketrin kaže da ona nema problem sa tim.

„Ljudi su neverovatno maštoviti. Upravo ta raznolikost i kreativnost je ono što volim kod ovog posla“, zaključuje ona.

