Osvojio 7.5 miliona evra na lutriji, nije se pojavio po nagradu

Srećni dobitnik koji je u nedelju, 25. januara, osvojio čak 7.5 miliona evra u igri "Joker" u Heraklionu na ostrvu Krit, još uvek se nije pojavio da preuzme svoj dobitak.

Vest je izazvala veliko interesovanje javnosti, budući da je u pitanju jedan od najvećih pojedinačnih dobitaka ikada zabeleženih u ovom delu Grčke, prenosi ProtoThema.

Identitet dobitnika ostaje nepoznat

Šef prodavnice u kojoj je kupljen dobitni tiket, Nikolaos Paterakis, ističe da još uvek ne znaju ko je srećni igrač.

"Ne znamo ko je čovek. Još se nije pojavio", rekao je Paterakis, napominjući da u poslovnici vlada i uzbuđenje i nestrpljenje.

"Ovo je jedan od najvećih iznosa koji je ikada osvojen na Kritu i posebno nam je drago što je dobitni tiket uplaćen baš u našoj radnji. Nadam se da će osoba koja je osvojila novac u njemu istinski uživati", dodao je on.

Samostalno izabrana kombinacija

Prema informacijama koje su dostupne, igrač je samostalno sastavio kombinaciju brojeva, a ne koristio kompjuter. To dodatno povećava interesovanje javnosti oko načina na koji je sreća bila naklonjena dobitniku.

"Informacije kojima trenutno raspolažemo ukazuju da je reč o tiketu koji je igrač samostalno sastavio. Tačan iznos i dodatni detalji još nisu zvanično potvrđeni", rekao je Paterakis.

Heraklion bruji o novom milioneru

Dok se stanovnici Herakliona pitaju ko bi mogao biti vlasnik ogromne nagrade, očekuje se da će dobitnik uskoro stupiti u kontakt sa nadležnima i započeti proceduru preuzimanja dobitka. Grad već bruji od nagađanja i spekulacija, a činjenica da je u pitanju jedan od najvećih dobitaka u istoriji ovog dela Grčke dodatno podgreva interesovanje medija i javnosti.

