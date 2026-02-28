Slušaj vest

Iako identični blizanci dele istu DNK, obično ne dele romantičnog partnera. Međutim, braća Sing i Suea iz Tajlanda našla su se u neobičnom ljubavnom trouglu, jer su obojica u vezi sa istom ženom.

Blizanci su u romantičnoj vezi sa 24-godišnjom konobaricom Nong Fah više od šest meseci, nakon što su joj prošle godine dali svoje brojeve telefona.

Kako su se upoznali

Nong Fah je upoznala braću dok ih je posluživala u restoranu u Nakhon Phanomu gde radi. Ipak, trebalo je mesec dana da se stariji od dvojice, Sing, konačno usudi da joj pošalje poruku. Njegov brat Suea nije zaostajao, pa je Nong počela da im dopisuje oba - ali nije mogla da se odluči između njih. Govoreći za lokalni medij Thai Rath, konobarica je objasnila kako je njena veza sa braćom postepeno prerasla u romantičnu.

"Od tada smo počeli da razvijamo romantičnu vezu. Priznajem da sam bliska sa obojicom i volim ih obojicu, i nije bilo nikakvih nesuglasica," rekla je Nong.

Neobična harmonija

Iako biste očekivali da će braća biti u sukobu dok se nadmeću za Nonginu pažnju, ona tvrdi da se nikada nisu svađali zbog nje.

U galeriji pogledajte kako izgleda njihova veza:

1/5 Vidi galeriju Devojka u vezi sa dvojicom identičnih blizanaca Foto: Printscreen/tiktok/hoylaa44

"Dva brata se nikada nisu svađala niti bila ljubomorna jer obojica mene vole, a ja volim njih," rekla je Nong, pre nego što je opisala njihov jedinstveni način života.

Na početku veze, živela je "odvojeno" od Singa i Suee, sve dok nisu postali komforniji jedno sa drugim.

"Vremenom bi dolazili i ne bi odlazili. Tako da smo jednostavno nastavili i završili živeći zajedno, i sada smo srećni," nastavila je Nong.

Zajednički život i raspodela odgovornosti

Nong je otkrila da spava između Singa i Suee u krevetu širokom 2x2, koji svi zajedno dele. Takođe, braća su joj poverila vođenje finansija, kako bi pratila njihovu štednju. Blizanci rade u poljoprivredi - stariji poseduje traktor, dok mlađi poseduje kombajn, prenosi Vice. Kada su je pitali zašto žive zajedno kao trojac, Suea je jednostavno odgovorio: "Zato što se volimo."

Prihvatanje porodica i budući planovi

Srećom, porodice blizanaca prihvatile su neobičnu dinamiku njihove veze, kao i Nongina porodica. Ona se nada da će jednog dana osnovati porodicu sa njima, ali planira da "prvo sakupi što više novca". U poslednjih nekoliko meseci, Nong objavljuje video snimke na TikToku dokumentujući svoju netradicionalnu vezu, verujući da bi popularnost na društvenim mrežama mogla pomoći u njihovoj finansijskoj budućnosti.

"Jedan od mojih TikTok postova dobio je preko 8 miliona pregleda, što je dovelo do mnogih ponuda za recenziranje proizvoda i lokacija. Ipak, još uvek moram da nastavim da radim kao konobarica u ovom restoranu," dodala je Nong.

Nong je rekla da su njeni partneri iskusili dobre, loše i ružne strane online popularnosti, ali ih je savetovala da uzimaju u obzir samo pozitivne komentare.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije