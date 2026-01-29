Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavila se neobična ponuda: devojka prodaje svoje morsko prase za 20 evra, opisujući ga kao „višak morsko prase“. Kako tvrdi, ljubimac je u „odličnom stanju“, a svrstano je u kategoriju dodaci.

Oglas je brzo postao viralan, a komentari korisnika su se kretali od urnebesno smešnih do onih koji izražavaju zabrinutost zbog životinje koja se prodaje.

viralni oglas „višak morsko prase“ na društvenim mrežama Foto: printscreen/reddit/Go to askcroatia r/askcroatia

– „U odličnom stanju. Pa zašto ne može da kaže da je novo sa etiketom“ – našalio se jedan korisnik, dok se drugi pitao: kako morsko prase može biti višak?

Jedan od kreativnijih komentara glasi:

– „Kako si kupio morsko prase i tražio kavez? Pronađeš slobodan kavez u Njukaslu, pozoveš vlasnika, a uslov je da uzmeš i njegovo morsko prase. Ništa strašno – sada imaš morsko prase viška.“

Međutim, nisu svi bili raspoloženi za šalu:

Oglas za prodaju morskog praseta na Vintedu Foto: printscreen/reddit/Go to askcroatia r/askcroatia

„Jesi li ozbiljan? Životinja nije predmet!“

„Sramota te bilo što prodaješ ljubimca koji te bezuslovno voli.“

„Nadam se da će se neko brinuti o njemu i pružiti mu dom koji zaslužuje. Pravda za morsko prase!“

Pravda za morsko prase!“ „Ljudi, zamislite koliko je ovo malo stvorenje vezano za vas – ovi oglasi nisu smešni, oni su tužni.“

Ovaj oglas, pored toga što je izazvao smeh, pokrenuo je i ozbiljno pitanje: oglasi za „višak“ kućnih ljubimaca sve se više pojavljuju na društvenim mrežama, posebno kada vlasnici više ne mogu ili ne žele da se brinu o njima. Stručnjaci za životinje upozoravaju da takvi oglasi mogu biti rizični, jer ljubimac može završiti kod neodgovornih vlasnika.

