Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavila se neobična ponuda: devojka prodaje svoje morsko prase za 20 evra, opisujući ga kao „višak morsko prase“. Kako tvrdi, ljubimac je u „odličnom stanju“, a svrstano je u kategoriju dodaci.

Oglas je brzo postao viralan, a komentari korisnika su se kretali od urnebesno smešnih do onih koji izražavaju zabrinutost zbog životinje koja se prodaje.

viralni oglas „višak morsko prase“ na društvenim mrežama
viralni oglas „višak morsko prase“ na društvenim mrežama Foto: printscreen/reddit/Go to askcroatia r/askcroatia

– „U odličnom stanju. Pa zašto ne može da kaže da je novo sa etiketom“ – našalio se jedan korisnik, dok se drugi pitao: kako morsko prase može biti višak?

Jedan od kreativnijih komentara glasi:

– „Kako si kupio morsko prase i tražio kavez? Pronađeš slobodan kavez u Njukaslu, pozoveš vlasnika, a uslov je da uzmeš i njegovo morsko prase. Ništa strašno – sada imaš morsko prase viška.“

Međutim, nisu svi bili raspoloženi za šalu:

Oglas za prodaju morskog praseta na Vintedu
Oglas za prodaju morskog praseta na Vintedu Foto: printscreen/reddit/Go to askcroatia r/askcroatia

  • „Jesi li ozbiljan? Životinja nije predmet!“
  • „Sramota te bilo što prodaješ ljubimca koji te bezuslovno voli.“
  • „Nadam se da će se neko brinuti o njemu i pružiti mu dom koji zaslužuje. Pravda za morsko prase!“
  • „Ljudi, zamislite koliko je ovo malo stvorenje vezano za vas – ovi oglasi nisu smešni, oni su tužni.“

Ovaj oglas, pored toga što je izazvao smeh, pokrenuo je i ozbiljno pitanje: oglasi za „višak“ kućnih ljubimaca sve se više pojavljuju na društvenim mrežama, posebno kada vlasnici više ne mogu ili ne žele da se brinu o njima. Stručnjaci za životinje upozoravaju da takvi oglasi mogu biti rizični, jer ljubimac može završiti kod neodgovornih vlasnika.

Anketa

Da li vam je u redu prodaja kućnog ljubimca u momentu kad vam je teško da brinete o njemu?

Ne propustiteLudi svetRAZGLEDALI KUĆU ZA KUPOVINU PA ISPROBALI KREVETE Vlasnica zatekla šokantan prizor: Volela bih da sam imala kamere svuda (VIDEO)
collage.jpg
Ludi svetSRBIJA SE SMEJE OVOM URNEBESNOM OGLASU: Prodaje jednu vrstu PTICA ŠVALERIMA koji love, ali moraju da požure! (FOTO)
profimedia0206186238.jpg
Ludi svetPRODAJE ALAT PROTIV VAMPIRA I VUKODLAKA: Srbin rešio da zaradi na neobičan način, a stavio i CENU! (FOTO)
screenshot-10.jpg
Ludi svetDA LI BISTE DETETU KUPILI PRSLUK NAPRAVLJEN OD PILEĆE KOŽICE?! Košta 50 $, a nema koga nije ZGADIO izgled odevnog komada! (FOTO)
shutterstock-1690509409-1498-1000.jpg

 Video: Prodaja kuće

Prodaja kuće Izvor: Tiktok/justus_reid