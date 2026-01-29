Slušaj vest

Gledaoci BBC ostali su pomalo rasejani dok su gledali „Vesti u šest sati“, ali ne zbog samih vesti. Pravu pažnju privukla je vremenska prognoza i njena voditeljka Lizi Rizin, čija je modna kombinacija postala neočekivana tema večeri.

Iskusna meteorološkinja, koja već 14 godina radi u ovoj medijskoj kući, pojavila se u elegantnoj, uskoj teksas midi haljini, upotpunjenoj štiklama neutralne boje. Međutim, tokom kratkog kretanja ispred kamera, gledaoci su primetili crnu traku na njenoj butini, za koju su mnogi pomislili da je vrh čipkane čarape.

Gotovo neprimetan trenutak nije promakao budnom oku publike, a društvene mreže su ubrzo bile preplavljene komentarima. Jedan gledalac se našalio da takav prizor „svakako ulepšava tmurno vreme“, dok je drugi dodao da je „bar na trenutak skrenuo pažnju sa tmurne prognoze“.

„Da li sam upravo video čipkani gornji deo čarapa na vremenskoj prognozi Bi-Bi-Sija?“, pitao se jedan korisnik, dok je drugi u šali primetio da tako nešto „nikada ranije nije viđeno na javnom servisu“.

Međutim, nisu svi verovali da su to čarape. Pojavili su se i običniji komentari, prema kojima bi crna traka mogla biti deo termo garderobe, biciklističkih pantalona ili čak kaiša za mikrofon. Bez obzira na objašnjenje, trenutak je mnogima izmamio osmeh.

Kao što smo već rekli reakcije na društvenim mrežama nisu izostajale:

„Zaista ulepšava tmurno vreme“, našalio se jedan gledalac na X.

„Skreće nam pažnju sa lošeg vremena“, dodao je drugi.

„Da li vidim čipkastu čarapu na BBC News Weather?“, upitao je jedan obožavalac, dok je drugi primetio: „Nikada nisam video čarape na BBC!“

Bilo je i skeptičnijih komentara:

„Žao mi je što kvarim zabavu, ali mislim da je to biciklistički šorc ili termo helanke“, tvitovao je jedan korisnik. Jedan gledalac je takođe sugerisao da crna traka zapravo može biti kaiš za mikrofon.

